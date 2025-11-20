Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi pe 20 și 21 noiembrie

Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y, iar întregul calendar al Stagiunii 2024-2025 poate fi văzut aici https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Sasha Yankevych a fost numit Kappellmeister la Teatrul din Bremen în aprilie 2024, dirijând Filarmonica din Bremen în spectacolele La clemenza di Tito, Dragostea celor trei portocale, La bohème și Otello. De asemenea, a fost Dirijor Stagiar al Orchestrei NDR Elbphilharmonie, colaborând îndeaproape cu Dirijorul Principal Alan Gilbert. Alte colaborări importante sunt cu Teatro de la Maestranza Opera Regală Suedeză, precum și cu Orchestre Symphonique Saint-Étienne și Filarmonica Arturo Toscanini.

De la debutul său orchestral la vârsta de 11 ani, Blake Pouliot a concertat cu orchestre renumite, precum cele din Aspen, Atlanta, Detroit, Dallas, Madison, Montreal, Toronto, San Francisco și Seattle. La nivel internațional, a fost solist al Filarmonicii din Sofia (Bulgaria), al Orchestras of the Americas în turneul său sud-american și Solist Principal în primul turneu comun al European Union Youth Orchestra și National Youth Orchestra of Canada. A colaborat cu numeroase personalități muzicale de marcă, inclusiv cu dirijori precum Sir Neville Marriner, David Afkham, Pablo Heras-Casado, David Danzmayr, JoAnn Falletta, Marcelo Lehninger, Nicholas McGegan, Alexander Prior, Vasily Petrenko și Thomas Søndergård.

Preludiu simfonic de Giacomo Puccini

Compus în perioada studiilor la Conservatorul din Milano, Preludiul simfonic reprezintă o lucrare de tinerețe care relevă rafinamentul armonic și finețea orchestrației, caracteristici ce vor marca ulterior întreaga creație a lui Puccini. Lucrarea se evidențiază printr-o atmosferă predominant lirică, în care se pot identifica influențe wagneriene, indicând deja măiestria compozitorului care avea să semneze mai târziu La Bohème și Tosca.

Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold

Lucrarea reflectă moștenirea tradiției vieneze în care compozitorul a fost format. Erich Wolfgang Korngold a dus mai departe spiritul lui Wagner, Strauss și Mahler, dezvoltând un stil bogat, melodios și plin de culoare, pe care l-a transpus mai târziu în muzica de film americană fără a-și trăda rădăcinile. Scris în 1945 și dedicat lui Jascha Heifetz, Concertul reunește eleganța, lirismul și virtuozitatea îmbrăcate cu o orchestrație luminoasă.

Patru piese sacre de Giuseppe Verdi

Cele patru piese sacre reflectă atât contextul personal al compozitorului – pierderile, distanța față de Biserică, venerația pentru valori morale și literare – cât și maturitatea sa muzicală. În perioada târzie a vieții, Verdi s-a întors la muzica sacră, explorând forme și tehnici care reflectau atât tradiția italiană, cât și propria sa maturitate compozițională. Cele Patru Piese Sacre (Quattro pezzi sacri) includ două lucrări a cappella – Ave Maria și Laudi alla Vergine Maria – și două cu orchestră – Te Deum și Stabat Mater. Alternanța dintre aceste tipuri de resurse pune în valoare contrastele de textură, culoare și expresivitate.

