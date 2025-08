Dolly Parton a fost desemnată o 'legendă' a Guinness World Records

În cadrul celebrărilor ocazionate de cea de-a 70-a aniversare a sa, această companie - care listează realizările ce stabilesc recorduri mondiale - a recompensat-o pe interpreta cântecului 'Jolene', în vârstă de 79 de ani, cu certificatul 'Icon' ('Legendă'), care i-a fost înmânat în studioul ei de înregistrări din Nashville, un oraș din statul american Tennessee.

Printre recordurile stabilite de Dolly Parton se numără cele mai multe decenii consecutive cu albume care au intrat în Topul 10 al clasamentului Billboard dedicat muzicii country, cele mai multe albume lansate de o cântăreață country și cele mai multe nominalizări la premiile Grammy primite de o cântăreață country.



Ea a fost, de asemenea, prima cântăreață country nominalizată la EGOT - acronim pentru premiile Emmy, Grammy, Oscar și Tony, cunoscut și sub numele de 'Grand Slam-ul din showbiz'.



Craig Glenday, redactor-șef la Guinness World Records, a declarat: 'Dolly este, fără îndoială, una dintre cele mai celebre textiere și interprete din istoria muzicii country, așa cum reiese din numeroasele sale certificate Guinness World Records, însă raza ei de acțiune și influența ei se extind cu mult dincolo de lumea muzicală'.



'Există atât de multe proiecte apropiate de inima ei - ajutorarea celor săraci, educația, cercetarea medicală și, desigur, campania de cărți gratuite Imagination Library - și aceste inițiative importante, care schimbă vieți, o propulsează pe Dolly într-o ligă diferită. Ea este cu adevărat o legendă vie și este o onoare să îi acordăm statutul de Legendă GWR', a adăugat el.



Guinness World Records a publicat prima sa carte la Londra în 1955 și a vândut de atunci peste 143 de milioane de exemplare în peste 100 de țări.



Certificatul 'Icon' ('Legendă') a fost acordat anterior unor vedete precum Beyonce, Taylor Swift, Drake, Paul McCartney și Elton John.



Dolly Parton, care este originară din statul american Tennessee, și-a lansat albumul de debut, 'Hello, I'm Dolly', în 1967, și a avut o serie de piese de mare succes în anii 1970.



Până în anii 1980, devenise deja o mare vedetă și și-a făcut debutul în film cu un rol în comedia '9 To 5'.



Cel mai recent album al ei este 'Rockstar', lansat în 2023, și a colaborat recent la o versiune a piesei 'Please Please Please' a cântăreței Sabrina Carpenter.



Ea este, de asemenea, coproprietară a Dollywood Company, care administrează Dollywood, un parc tematic din Pigeon Forge, un oraș din statul Tennessee.

