BBC despre Eurovision 2026: sex, scandaluri și favoriți neașteptați în marea finală de la Viena

Finala Eurovision 2026 explodează la Viena: Australia poate câștiga, Finlanda șochează, iar Israel provoacă proteste

Europa își îndreaptă atenția către Viena, unde are loc marea finală Eurovision 2026, un eveniment care combină muzica, spectacolul și scandalurile într-un mix perfect pentru audiențe uriașe. Finlanda, Grecia și Australia sunt considerate marile favorite la trofeu, însă competiția din acest an vine la pachet și cu proteste politice, momente considerate prea provocatoare pentru televiziune și prestații scenice care au devenit deja virale pe rețelele sociale, potrivit BBC.

Organizatorii pregătesc o finală grandioasă, iar publicul se așteaptă la un show exploziv, cu note înalte impresionante, coregrafii riscante și multă emoție.

Povestea emoționantă a Greciei: de la chelner la favorit Eurovision

Unul dintre cele mai urmărite nume ale competiției este Akylas, reprezentantul Greciei. În urmă cu doar câteva luni, artistul lucra ca ospătar în Atena și cânta pe stradă pentru a-și plăti chiria.

Acum, cântărețul în vârstă de 27 de ani este văzut drept unul dintre favoriții competiției datorită piesei „Ferto”, un mix exploziv de beat-uri electronice, influențe tradiționale grecești și sunete inspirate din jocurile video.

Piesa vorbește despre sacrificiile făcute de părinți în timpul crizei financiare din Grecia și a reușit să emoționeze atât publicul, cât și criticii muzicali.

Australia poate produce marea surpriză

Australia continuă să fascineze fanii Eurovision, chiar dacă nu face parte din Europa. Invitată inițial ca participant special în 2015, țara a devenit între timp o prezență constantă în competiție.

Anul acesta, australienii merg pe mâna superstarului Delta Goodrem, care interpretează balada „Eclipse”, o piesă dramatică și extrem de bine produsă. După semifinală, casele de pariuri au crescut spectaculos șansele Australiei la victorie.

În cazul unei victorii, rămâne însă întrebarea: unde se va organiza Eurovision 2027? Potrivit unor informații apărute în presa britanică, Australia ar avea deja înțelegeri cu alte state europene pentru găzduirea concursului.

Finlanda impresionează cu un duet spectaculos și un violonist aflat în pericol

Finlanda este considerată în prezent principala favorită la câștigarea Eurovision 2026. Piesa „Liekenheiten”, interpretată de Pete Parkonnen și violonista Linda Lampenius, a devenit rapid una dintre cele mai apreciate prestații ale concursului.

Momentul artistic este intens și dramatic, însă atenția fanilor s-a concentrat asupra unui detaliu neașteptat: Linda trebuie să alerge pe scenă în pantofi cu toc, ținând în brațe o vioară Gagliano din 1781, evaluată la aproximativ 500.000 de lire sterline.

Artista a recunoscut că este extrem de stresată în timpul celor trei minute de show și că se gândește permanent la siguranța instrumentului.

Proteste și tensiuni în jurul participării Israelului

Participarea Israelului continuă să provoace controverse majore. Cinci țări au boicotat ediția din acest an din cauza războiului din Gaza și a numărului mare de victime civile.

În timpul semifinalei, reprezentantul Israelului, Noam Bettan, a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli. Mai mulți protestatari au fost evacuați din arenă.

Artistul a declarat ulterior că a fost șocat de reacțiile publicului, deși recunoaște că se pregătise psihic pentru astfel de momente încă din timpul repetițiilor.

Cu toate acestea, piesa „Michelle”, o baladă romantică influențată de sonorități orientale, rămâne una dintre favoritele publicului.

Moment „prea sexy” pentru Eurovision

Un alt scandal uriaș a izbucnit în jurul reprezentantului Norvegiei, Jonas Lovv. Artistul a fost obligat să își modifice coregrafia după ce organizatorii au considerat că mișcările sale sunt „prea sexualizate” pentru un show urmărit și de familii.

Presa internațională a relatat că echipa Eurovision i-a cerut explicit să reducă mișcările provocatoare și dansurile sugestive.

Chiar și după modificări, prestația artistului continuă să fie una dintre cele mai comentate de pe internet.

România provoacă discuții aprinse

România intră și ea în atenția publicului prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”, care a stârnit controverse din cauza versurilor considerate de unii prea agresive.

Artista susține însă că melodia nu promovează violența, ci vorbește despre presiunea socială și sufocarea emoțională resimțită de tineri.

Momentul scenic, inspirat de estetica Lady Gaga și Evanescence, include corzi neon și o atmosferă întunecată, perfect adaptată stilului dramatic al piesei.

Moldova revine în forță la Eurovision

Moldova nu „sare” peste Eurovision anul acesta – dimpotrivă, revine în forță în marea finală, după doi ani de absență din competiție.

Artistul Satoshi, reprezentantul țării, a atras atenția încă din semifinală cu energia debordantă și cu piesa patriotică „Viva, Moldova!”, devenită rapid una dintre cele mai comentate melodii ale ediției.

Cu doar 30 de secunde înainte să urce pe scenă, cântărețul în vârstă de 27 de ani are un ritual neobișnuit: simulează săritul coardei pentru a-și crește nivelul de energie.

„Fac asta atât de des încât unul dintre băieții care ne dau microfoanele mi-a cumpărat o coardă adevărată”, a povestit artistul, care practică și boxul amator.

„Viva, Moldova!” – un imn dedicat independenței țării

Piesa „Viva, Moldova!” este încărcată de patriotism și a fost compusă pentru a marca aniversarea a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Versurile includ referințe la unele dintre cele mai importante personalități culturale ale țării, printre care compozitorul Eugen Doga, autoarea Maria Mirabela și poetul Grigore Vieru.

Pentru Satoshi, Vieru are o semnificație aparte.

„Grigore Vieru a scris o carte de poezii care, până în ziua de azi, este una dintre principalele metode prin care copiii învață alfabetul. Așa am învățat și eu literele, la fel ca foarte mulți copii din Moldova”, a spus artistul.

Acum, acel alfabet s-a transformat într-un adevărat hit Eurovision.

Probleme pentru Suedia: cântăreața și-a pierdut vocea după semifinală

Suedia, una dintre marile favorite la câștigarea Eurovision 2026, a trecut prin momente tensionate după semifinala de marți.

Artista Felicia, cunoscută pentru faptul că poartă o mască de protecție în timpul show-urilor – un simbol legat de imaginea corporală, nu de teama de boli – a avut un incident vestimentar pe scenă, iar masca i-a alunecat de pe față.

La doar 24 de ore după moment, cântăreața și-a pierdut vocea și a fost obligată să intre în repaus vocal total.

„Este o catastrofă pentru mine, pentru că urăsc să stau tăcută!”, a transmis artista pe rețelele sociale.

Medicii i-au recomandat să vorbească cât mai puțin, să se odihnească și să se hidrateze constant.

Din fericire pentru fanii Suediei, vocea artistei a revenit aproape complet la repetiția generală de vineri.

Piesa Suediei vorbește despre „infecția emoțiilor”

Melodia „My System” vorbește metaforic despre emoții care se răspândesc precum o infecție.

Felicia spune că versurile sunt inspirate atât din relații eșuate, cât și din conflictele avute cu casa de discuri pe care a părăsit-o recent.

„Dacă am o zi proastă, poate fi despre o relație terminată sau despre lupta cu fostul meu label. Dacă am o zi minunată, poate fi despre un prieten sau cineva de care nu mă pot opri să mă gândesc”, a explicat artista.

Dacă Suedia va câștiga trofeul, țara va deveni cea mai de succes națiune din istoria Eurovision, depășind recordul deținut împreună cu Irlanda.

Marea Britanie mizează pe un artist excentric

După ani întregi de rezultate dezamăgitoare, Marea Britanie încearcă o strategie complet diferită.

Reprezentantul britanic este Sam Battle, cunoscut online drept „Look Mum No Computer” – inventator, youtuber și curator de muzeu.

Artistul și-a compus melodia „Eins, Zwei, Drei” pe un sintetizator construit chiar în garajul său.

Piesa are un stil excentric, descris de critici drept o combinație între „Vindaloo” de la Fat Les și sonoritățile trupei Kraftwerk.

„Ceea ce facem noi este genul de lucru pe care ori îl iubești, ori îl urăști. Dar cred că există un loc liber pentru ceva diferit la Eurovision”, a declarat artistul pentru BBC.

Bulgaria, Ucraina și Franța, printre marile surprize ale serii

Bulgaria impresionează cu una dintre cele mai spectaculoase puneri în scenă ale competiției. Artista Dara interpretează piesa „Bangaranga”, un amestec exploziv de pop tropical și haos controlat.

Momentul scenic amintește de o combinație între o ședință de terapie și filmul „The Exorcist”, cu dansatori care tremură pe scaune de plastic în ritmul schimbător al melodiei.

Și Ucraina a reușit să lase publicul fără cuvinte. Balada „Ridnym” include o notă înaltă susținută timp de 30 de secunde.

La rândul său, trupa sârbă Lavina a șocat arena cu un țipăt final intens în balada metalcore „Kraj Mene”.

Franța mizează pe cea mai tânără concurentă

Franța vine în competiție cu Monroe, cea mai tânără participantă a ediției, în vârstă de doar 17 ani.

Piesa „Regarde!” combină influențe pop și R&B cu pasaje vocale de operă impresionante.

„Regarde vorbește despre iubirea universală. Despre momentele în care viața devine prea agitată și trebuie doar să spui: «Shhhh, totul va fi bine»”, a declarat artista.

Marea finală Eurovision 2026 se anunță imprevizibilă

Ediția din acest an pare să aibă toate ingredientele unui spectacol memorabil: emoție, scandal, politică, sex appeal și muzică spectaculoasă.

Finlanda și Australia conduc în topurile caselor de pariuri, însă Eurovision a demonstrat de multe ori că surprizele sunt inevitabile. În plus, reacțiile publicului și voturile telespectatorilor pot schimba complet clasamentul final.

Un lucru este cert: finala Eurovision 2026 de la Viena are toate șansele să devină una dintre cele mai discutate ediții din istoria concursului.