Alertă în Portul Constanța: dosar penal după explozia unei drone maritime militare eșuate la Dana 78

Dosar penal după explozia unei drone maritime în Portul Constanța. Procurorii investighează prezența unui dispozitiv militar cu armament la bord

Autoritățile judiciare au deschis un dosar penal în urma incidentului petrecut vineri, 5 iunie 2026, în Portul Constanța, unde o ambarcațiune militară de tip dronă maritimă, echipată cu sisteme de supraveghere și comunicații, a explodat după ce a fost descoperită eșuată în apropierea Danei 78.

Cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, după ce inițial sesizarea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ancheta vizează posibile încălcări ale legislației privind regimul armelor și munițiilor, precum și al materiilor explozive.

Procurorii s-au sesizat din oficiu

Potrivit informațiilor transmise de Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, autoritățile au intervenit după ce în zona portuară a fost semnalată existența unui dispozitiv militar care ar fi avut armament la bord și posibil material exploziv.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2026, după ce în zona Portului Constanța a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar, cu armament la bord şi posibil explozibil.”

Ulterior, dosarul a fost preluat de o unitate de parchet superioară, iar ancheta a intrat într-o nouă etapă procedurală.

„Ulterior, prin ordonanță, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmării penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și a infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.”

Ce au descoperit anchetatorii la fața locului

Primele cercetări efectuate în zona incidentului au indicat că obiectul identificat era o ambarcațiune militară fără însemne distinctive, asemănătoare dronelor maritime utilizate în operațiuni militare moderne.

Conform informațiilor furnizate de procurori, dispozitivul a fost observat în jurul orei 06:30, după ce a eșuat în apropierea Danei 78 din Portul Constanța.

„Din cercetările la fața locului, aflate în desfășurare, a rezultat că, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei ambarcațiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime.”

Anchetatorii au constatat că ambarcațiunea nu avea inscripții care să permită identificarea originii sale. În schimb, pe structură erau vizibile mai multe echipamente tehnice.

„Ambarcațiunea militară, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit.”

Explozia s-a produs la câteva ore după descoperire

Situația a luat o turnură dramatică în jurul orei 10:30, când dispozitivul militar a explodat. Autoritățile nu au comunicat până în acest moment detalii suplimentare privind cauzele detonării sau eventualele pagube produse în urma incidentului.

„Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat.”

În prezent, specialiștii continuă investigațiile pentru a stabili proveniența dronei maritime, traseul acesteia și circumstanțele exacte în care a ajuns în apele teritoriale românești și, ulterior, în Portul Constanța.

Cercetările continuă

Dosarul se află în faza de urmărire penală in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează în acest moment faptele și împrejurările producerii incidentului, fără ca vreo persoană să fie pusă sub acuzare.

Reprezentanții Ministerului Public au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce cercetările avansează și vor fi clarificate aspectele esențiale ale cazului.

„Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.”