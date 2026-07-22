Formația Amphitrio a ajuns în finala Euroradio Jazz Competition

Finala se desfășoară pe 28 iulie, într-un concert din cadrul Festivalului „Jazz in Marciac”, eveniment francez prestigios la nivel internațional, care adună în fiecare an peste 350.000 spectatori. Din lista de muzicieni invitați în 2026 fac parte, printre alții, Sting, Pat Metheny, Kenny Garrett și Avishai Cohen.

Euroradio Jazz Competition se adresează muzicienilor de jazz cu vârste până în 30 ani, selectați de posturile publice de radio din țările unde sunt rezidenți. Formația Amphitrio a fost propusă în concurs de Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat muzicii clasice și de jazz, cunoscut promotor al valorilor muzicale românești, în general, la nivel internațional; responsabilul de proiect este Viorel Grecu, realizator Radio România Muzical, cu o experiență de peste 30 ani de jurnalism în cadrul emisiunilor de jazz, autorilor al emisiunilor „Planeta jazz” de la Radio România Muzical.

Viorel Grecu: „Cei de la Amphitrio se disting printr-un sunet modern și inovativ, bazat pe compoziții de mare complexitate și orchestrații inventive, ce reflectă un fundament solid în muzica clasică, stăpânirea improvizației de jazz și deschiderea spre o paletă largă de influențe din muzica actuală. Cel mai mult atrage, însă, emoția aparte a interpretărilor, care insuflă puternica notă de originalitate a formației. De la începutul activității, Amphitrio s-a impus ca o trupă reprezentativă pentru noul val din jazz-ul românesc, aflat în acest moment în plină expansiune. Participarea în finala Euroradio Jazz Competition vine ca o confirmare majoră a meritelor Amphitrio.”

După două runde de jurizare, în finală au fost selectate 4 trupe: formațiile Amphitrio (România), Mumble Mafia (Germania), Björg Blöndal’s C4THERINE (Islanda) și Sondre Moshagen Lightning Trio (Norvegia). Juriul care va stabili câștigătorii este alcătuit din reprezentanți ai festivalului Jazz Marciac și jurnaliști de jazz de la posturile publice ORF (Austria), Radio France (Franța) și LRT (Lituania).

Trupa Amphitrio ajunge la Marciac direct din Spania, unde între 16 și 26 iulie întreprinde un turneu cu concerte la Barcelona, Valencia, San Sebastian, Segovia și Madrid.

Amphitrio: „Suntem deosebit de onorați să participăm la etapa finală a acestei competiții. Ne bucură foarte mult să vedem că eforturile noastre zilnice ajung să aibă vizibilitate internațională, în același timp în care, prin această finală, credem că întreaga scenă a jazz-ului românesc contemporan are de câștigat. Mulțumim Radio România Muzical pentru această nominalizare și sperăm să obținem un rezultat care să bucure susținătorii noștri.”

Trupa Amphitrio, formată din tinerii și talentații muzicieni Andrei Petrache (pian), Mike Alex (bas) și Philip Goron (tobe), a luat ființă în 2020. Cu o ascensiune rapidă pe scena autohtonă și europeană, trioul a lansat deja trei albume de autor: “Points” și „Seasons” (în 2023), urmate de „Timelines” (în 2024). După un prim turneu european de succes în toamna lui 2024 (What Freedom Sounds Like) și un turneu de anvergură în Statele Unite ale Americii în februarie 2026, Amphitrio a demonstrat o maturitate artistică deosebită. În luna aprilie 2026, cei trei muzicieni au concertat alături de Big Band-ul Radio, interpretându-și compozițiile în variante reorchestrate de pianistul Andrei Petrache. Acest program a fost înregistrat live în coproducție cu Radio România și va constitui următorul CD al formației, intitulat „AMPHITRIO x BIG BAND RADIO ROMÂNIA – Live at the Radio Hall”.