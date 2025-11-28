George Enescu, omagiat în Polonia. Două concerte-eveniment încheie Sezonul Cultural bilateral de Ziua Națională a României

La 30 noiembrie 2025, Filarmonica „Karol Szymanowski” din Cracovia va găzdui concertul „Călătorii: Enescu / Dvořák”, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, avându-l la pupitru pe dirijorul Gabriel Bebeșelea și solist pe violoncelistul Jaemin Han (Coreea de Sud). Concertul va marca încheierea oficială a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025, în prezența reprezentanților instituțiilor organizatoare. Prima parte a concertului include Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11, lucrarea enesciană care se bucură de cea mai mare notorietate, inspirată de motive folclorice românești, și Simfonia concertantă în si minor pentru violoncel și orchestră, op. 8. Programul va fi completat de Simfonia nr. 6 în Re major, op. 60, de Antonín Dvořák, una dintre cele mai frumoase lucrări ale romantismului ceh, în care eleganța clasică se îmbină cu temperamentul popular și bucuria de a trăi.

Pe 1 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a României, muzicienii vor evolua în aceeași formulă pe scena Filarmonicii Naționale din Varșovia, într-un concert-eveniment care face o punte peste decenii. Principala orchestră a României revine la Varșovia după 69 de ani, pentru a-l omagia pe genialul compozitor român și pentru a da strălucire celor două evenimente majore – încheierea Sezonului Cultural bilateral și Ziua Națională a României. Ultima prezență a orchestrei bucureștene în Polonia a fost în 12 octombrie 1956.

Concertele sunt cofinanțate de Ministerul Culturii din România, având alături în organizare Festivalul Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est „Eufonie”, Filarmonica „George Enescu” din București, Institutul Cultural Român de la Varșovia, Ambasada României în Republica Polonă, Institutul Adam Mickiewicz, Filarmonica Națională din Varșovia și Filarmonica „Karol Szymanowski” din Cracovia.

Evenimentele au loc în cadrul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025.

Totodată, pe prima scenă muzicală a Poloniei, în cadrul Festivalului „Eufonie“, se va auzi Poema română, prima lucrare pentru orchestră compusă de Enescu la vârsta de 16 ani și dedicată Reginei Maria. Poema română în interpretarea Filarmonicii Naționale poloneze, dirijată de Gergely Madaras, solist Tomasz Daroch (violoncel), alături de Corul bărbătesc al Filarmonicii, va putea fi ascultată în cadrul unui concert programat pe 29 noiembrie.

***

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.

Cele peste 300 de evenimente organizate în 18 luni de Sezon românesc au oferit polonezilor ocazia să (re)descopere cultura română și au pus bazele unor legături trainice între artiști și organizații din ambele țări. Peste 100 000 de persoane au participat nemijlocit la activitățile organizate în colaborare cu parteneri din 13 orașe poloneze, oferind României o vizibilitate fără precedent în spațiul mediatic și digital din Polonia.

