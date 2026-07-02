Horia Mihail a încheiat, la Ateneul Român, în faţa unei săli arhipline, cea de-a 16-a ediție a Turneului Național Pianul Călător

Luni, 29 iunie 2026, pianistul Horia Mihail a susținut, pe scena Ateneului Român, ultimul concert al ediției a 16-a a Turneului Național Pianul Călător. Sala a fost ocupată în întregime, iar în loja regală s-au aflat numeroşi ambasadori acreditați la București, ai mai multor țări din întreaga lume.

Programul serii, structurat în jurul a patru compozitori care au fost deopotrivă și pianişti, a fost precedat de scurte intervenții ale pianistului, prin care publicul a fost introdus în epoca și biografia fiecărui autor înainte de a-i asculta muzica. „O veritabilă lecție de istorie a muzicii!”, spunea un spectator la ieșire.

Seara a debutat cu suplețea clasică a lui Mozart, a continuat cu zbuciumul interior al lui Beethoven, a trecut apoi prin amintirile copilăriei evocate de Schumann și s-a încheiat cu o lucrare densă, poetică, semnată Chopin. Pentru bis, Horia Mihail a ales o celebră nocturnă de Chopin, pe care o oferă în mod traditional spectatorilor în finalul concertelor sale. În sală, publicul părea că își tine respirația.

„Absolut magistral concertul domnului Horia Mihail. Momente magice, pline de grație. Felicitări, mii!”, scria o altă spectatoare pe pagina de facebook dedicată proiectului Pianul Călător.

Concertul de la Ateneu a marcat finalul unui parcurs care a pornit pe 4 iunie la Filarmonica din Râmnicu Vâlcea și a continuat la Roman, Iași, Galați, Brașov, Târgu Mureș, Deva și Bistrița, înainte de concertul de încheiere de la București.

În fiecare oraș, programul dedicat celor patru compozitori – Sonata nr. 9 în Re major K. 311 de Mozart, Sonata „Lunii”de Beethoven, Kinderszenen de Schumann și Balada a IV-a în fa minor de Chopin – a umplut sălile prin care a trecut turneul.

Inițiat în 2011, proiectul Pianul Călător a ajuns, odată cu această ediție, la peste 250 de concerte susținute în întreaga țară. Cele cinci piane călătoare puse la dispoziție de-a lungul timpului de Radio România au rămas pentru perioade mai lungi în Caracal, Deva, Alba Iulia, Tulcea și Roman, contribuind la accesul direct al comunităților din oraşele mai mici ale ţării la muzică clasică interpretată live.

Pianul Călător este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.