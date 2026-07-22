Traian Băsescu îl pune la punct pe Grindeanu: Trebuie să înțeleagă mecanismele statului!

Într-o intervenție la B1 TV, miercuri, fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat despre solicitarea lui Sorin Grindeanu de desecretizare a negocierilor de la Cotroceni, privind formarea viitorului Guvern.

„Grindeanu trebuie să înțeleagă și mecanismele statului”, a răspuns Băsescu.

„Unul din mecanismele statului este consultarea președintelui cu partidele politice când e vorba de formarea unui guvern sau în alte situații”, a adăugat el.

„Toate discuțiile sunt înregistrate, dintr-un motiv simplu. Pentru ca cei care au fost la consultări cu președintele, la ieșire să nu spună ce le dă prin cap, ci să spună exact ce au spus în interior. Atunci când președintele constată că ei mint, că dezinformează despre pozițiile pe care le-a avut președintele sau pozițiile pe care le-au avut ei, președintele nu poate face nimic altceva pentru a se apăra decât să scoată înregistrarea. Să spună domnul de la PSD minte sau domnul de la PNL minte”, a fost explicația fostului președinte.

Traian Băsescu a afirmat că înregistrările sunt un „sistem de protecție pentru președinte. Dacă președintele nu utilizează aceste înregistrări, înseamnă că apreciază că nu este necesar să utilizeze această protecție”.

El a mai transmis să „am utilizat această protecție când Victor Ponta, după ce era total în afară a problemelor guvernării în relația cu Uniunea Europeană, legat de celebrul Medium Term Objective, MTO, care era un soi de PNRR de acum, și el nu știa despre ce e vorba, deși era premier, când s-a apucat să spună minciuni la ieșire, am dat drumul la înregistrare în spațiu public”.

„Grindeanu nu-i poate cere președintelui să desecretizeze ceva, este doar o opțiune a președintelui”, a conchis fostul președinte Traian Băsescu.

Atac devastator al lui Băsescu pe legea salarizării: Guvernanții orbecăie în întuneric

„Nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii”, afirmă fostul președinte Traian Băsescu, care susține că impasul privind legea salarizării și soluțiile căutate în afara Constituției împing România într-o „criză majoră”.

Fostul președinte a afirmat că problemele din jurul legii salarizării reflectă incapacitatea actualei clase politice de a lua decizii corecte și conforme cu Constituția.

„Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară”, a declarat, miecuri, Băsescu, la B1.

Acesta consideră că România se află într-un moment extrem de dificil și a explicat că a acceptat să intervină public tocmai din cauza gravității situației.

„După părerea mea, suntem într-un moment de criză majoră. (...) Eu cred că suntem într-un moment de alertă maximă în care oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul. Riscă să facă din România un stat fără reguli”, a spus fostul șef al statului.

Fostul președinte a criticat atât PSD, cât și PNL, despre care a spus că tratează problemele țării prin prisma intereselor și ambițiilor personale.

„Și unii, și alții, mă refer aici PSD și Partidul Breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Ori dacă nu reușești să-ți lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este România acum, cu multe crize simultane suprapuse, dacă nu lași orgoliile personale și de partid deoparte ca să găsești o soluție, n-ai ce căuta în viața politică. Pentru că nu mai ești un politician care servește țara, ești un politician care își... Nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-și trădează țara. Pentru niște interese mărunte, orgolii”, a afirmat Băsescu.

Băsescu intervine dur în criza politică: Nicușor Dan, taxat pentru ignorarea Legii Fundamentale

Traian Băsescu a comentat, la B1 TV, posibilitatea unor alegeri anticipate. Fostul președinte a explicat că președintele Nicușor Dan nu este obligat să le declanșeze. Nici chiar după a doua respingere a unui guvern în Parlament.

Potrivit lui Băsescu, este vorba despre o opțiune aflată la dispoziția șefului statului. El a precizat că această opțiune pune presiune pe parlamentari să voteze responsabil formarea unui nou guvern. Fostul președinte a adăugat că Nicușor Dan poate face și o a treia sau a patra propunere de premier.

Întrebat despre declarația lui Nicușor Dan, care a numit discuția despre anticipate un semn de imaturitate, Băsescu a răspuns ironic. A spus că, dacă președintele îl consideră imatur, atunci se declară imatur.

Fostul șef de stat a susținut că e mai sănătos să se aplice o soluție prevăzută de Constituție. A criticat cererea președintelui ca partidele să-i garanteze o nominalizare care trece sigur de Parlament. Băsescu a explicat că nimeni nu poate garanta un anumit număr de voturi înainte de vot. A precizat că doar votul din Parlament stabilește numărul final de susținători.

El a amintit că Nicușor Dan a fost convins că are voturile necesare. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, și al lui Adrian Veștea. Fostul președinte a numit „ridicolă" cererea președintelui de a i se garanta 236 de voturi.

Întrebat dacă această solicitare îl plasează pe Nicușor Dan în afara Constituției, Băsescu a răspuns afirmativ, fără ezitare. A explicat că președintele impune o condiție pe care Constituția nu o prevede.

Fostul șef de stat a subliniat că niciun articol din Constituție nu cere această garanție. A adăugat că niciun text constituțional nu permite președintelui să transfere altcuiva responsabilitatea nominalizării.

Potrivit lui Băsescu, Constituția prevede că președintele nominalizează un candidat la funcția de premier. Candidatul are la dispoziție 10 zile pentru a-și asigura susținerea necesară în Parlament. Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi trebuit să procedeze ca la desemnarea lui Victor Ponta, Băsescu nu a răspuns direct. A spus că nu îi poate indica președintelui cum să acționeze în privința nominalizării.

Fostul președinte a menționat că, de regulă, o desemnare trebuie să respecte Constituția.

Băsescu a precizat însă că nu și-ar dori ca PSD să preia din nou guvernarea. Cu atât mai puțin într-o perioadă de criză. A susținut că social-democrații nu au, în opinia sa, un sentiment real de responsabilitate față de țară.

Totuși, Băsescu a spus că nici liberalii nu ar acționa neapărat diferit, dacă ar fi la putere. A remarcat că unii lideri PNL au devenit brusc mult mai exigenți față de PSD.

El și-a amintit că, în trecut, aceiași lideri spuneau că nu vor mai colabora niciodată cu social-democrații. A adăugat că liberalii s-au autodefinit, timp de 20 de ani, drept un simplu „breloc" al PSD.

Fostul președinte a ironizat ideea că partidul s-ar putea transforma peste noapte din „breloc" în „leu".

Fostul președinte nu a exclus complet o viitoare guvernare cu AUR, dar a considerat că nu este momentul potrivit acum. A recomandat găsirea unei soluții prin refacerea coaliției existente anterior.

Traian Băsescu a făcut, în context, o comparație cu Nicaragua, unde președintele a anunțat recent renunțarea la organizarea de alegeri. I-a transmis simbolic lui Nicușor Dan să respecte prevederile Constituției.

„Nu știu dacă ați văzut în Nicaragua, președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Să-i spunem domnului Nicușor: omule, ai niște prevederi constituționale. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte”.

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(sursa: Mediafax)