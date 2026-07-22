Sharon Osbourne, la un an de la moartea lui Ozzy: „Dați muzica tare și amintiți-vă de el”

La un an de la moartea solistului trupei Black Sabbath, Sharon Osbourne a vorbit despre pierderea soțului său, amintirile din viața lor împreună și moștenirea lăsată de unul dintre cei mai influenți artiști ai heavy metalului.

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Într-un interviu acordat BBC Radio WM, aceasta le-a spus fanilor că cel mai bun mod de a-l comemora pe Ozzy este să-i asculte muzica la volum ridicat.

„Când vrei să îți amintești de mine, dă muzica cât de tare poți și dă din cap”, a povestit Sharon, redând ceea ce considera că ar fi fost mesajul lui Ozzy pentru admiratorii săi.

Birmingham îl celebrează pe „Prințul Întunericului”

Declarațiile au fost făcute în Birmingham, orașul natal al lui Ozzy Osbourne, unde autoritățile și comunitatea s-au pregătit să marcheze prima ediție a „Zilei lui Ozzy”, o celebrare dedicată artistului născut și crescut în cartierul Aston.

Pentru Sharon Osbourne, legătura dintre Ozzy și Birmingham a fost una profundă.

„Era autentic. Nu a încercat niciodată să fie altcineva decât ceea ce era”, a spus ea. „Îți spunea adevărul și știai întotdeauna unde te afli cu el.”

Văduva artistului a descris personalitatea lui Ozzy ca fiind un amestec rar de sinceritate, umor și carismă.

„Puteam avea cele mai mari certuri, dar ajungeam să râdem pentru că spunea ceva atât de ridicol încât nu puteai să nu râzi”, a povestit ea.

O carieră legendară și lupta cu problemele de sănătate

Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artistul fusese diagnosticat cu boala Parkinson în 2019.

Moartea sa a venit la scurt timp după concertul de adio „Back to the Beginning”, organizat la Villa Park din Birmingham, un eveniment care a reunit nume importante ale rockului și metalului și care a avut scop caritabil.

Concertul a susținut mai multe organizații, printre care fundații implicate în cercetarea bolii Parkinson și sprijinirea copiilor bolnavi.

Sharon Osbourne a declarat că implicarea familiei în aceste cauze va continua.

„Vom continua până când vom găsi un tratament pentru Parkinson, pentru că oamenii nu realizează cât de răspândită este această boală”, a spus ea.

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„Un om adevărat, cu o inimă mare”

Dincolo de imaginea de scenă a „Prințului Întunericului”, Sharon Osbourne a insistat asupra laturii personale a artistului.

Ea l-a descris drept un om generos, apropiat de comunitatea sa și dornic să ajute.

„Era un om adevărat, un om foarte bun, cu o inimă mare și voia să ofere ceva înapoi”, a spus ea.

Sharon a amintit și sprijinul primit de Ozzy din partea comunității medicale, inclusiv tratamentul primit în copilărie la Birmingham.

Moștenirea continuă

Privind spre viitor, Sharon Osbourne speră ca Ziua lui Ozzy să devină o tradiție anuală și o parte importantă a moștenirii artistului.

„Acesta este locul metalului. Este casa lui Ozzy, locul unde s-a născut și pe care l-a iubit”, a spus ea despre Birmingham.

Pentru familie, unul dintre cele mai puternice momente de după moartea artistului a fost concertul „Back to the Beginning”, pe care Sharon l-a descris drept o experiență memorabilă.

„A fost ceva ce copiii și nepoții mei nu vor uita niciodată. Revărsarea de iubire și respect pentru Ozzy a însemnat totul”, a declarat ea.

La un an după dispariția sa, Ozzy Osbourne rămâne o figură emblematică a muzicii rock, iar pentru milioane de fani memoria sa continuă prin cântecele care au definit generații întregi, notează bbc.com.