Realizare excepțională: Un instrument tradițional românesc, inclus în Patrimoniul Cultural UNESCO

Decizia a fost anunțată, miercuri, de președintele Comisiei pentru relația cu UNESCO, Dumitrița Gliga, în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi.

Cobza, un simbol identitar cu profundă semnifcație socială

Cobza devine al 11-lea element românesc recunoscut de UNESCO, confirmând eforturile constante ale țării noastre în protejarea și promovarea patrimoniului viu, transmis din generație în generație.

Dosarul "Cobza – cunoștințe tradiționale, tehnici și muzici tradiționale" a fost depus de România împreună cu Republica Moldova.

Recunoașterea UNESCO acoperă nu doar sonoritatea distinctivă a acestui instrument tradițional, ci și meșteșugul confecționării sale, tehnicile de interpretare și rolul comunităților care au păstrat cobza ca simbol identitar cu o profundă semnificație socială.

Dumitrița Gliga a subliniat că protejarea patrimoniului cultural reprezintă un angajament pentru sustenabilitatea culturală și o datorie față de generațiile viitoare. Ea a pledat pentru politici culturale coerente, menite să susțină meșterii și să promoveze tehnicile tradiționale, inclusiv includerea cobzei în programele educaționale și în circuitele culturale internaționale.

Tot mai multe femei cântă la cobză

Cobza este un instrument care a acompaniat timp de secole hore, ritualuri, nunți și cântece românești, iar recunoașterea UNESCO vine să îi confirme valoarea culturală incontestabilă.

Ambasadoarea României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu, a remarcat și o schimbare importantă în privința interpretării cobzei, observând că, în ultimele decenii, tot mai multe femei au început să cânte la acest instrument, transformându-l într-un spațiu al creativității și libertății artistice, potrivit observatornews.ro.

Această performanță culturală reafirmă dorința României de a proteja și promova tradițiile care îi definesc identitatea națională.