Ioan Holender și Ladislau Roth – istorie, dialog și memorie vie la ICR Tel Aviv

Cei doi au fost aplaudați la scenă deschisă de către publicul israelian prezent, atât în cadrul ceremoniei amintite, din data de 24 noiembrie 2025, de la Ambasada României în Statul Israel, cât și în cadrul unui eveniment cultural organizat la sediul ICR Tel Aviv, pe 25 noiembrie: conferința susținută de Ioan Holender, intitulată „Prezențe lirice româneșsti pe scenele lumii”.

Fost director al Operei de Stat din Viena timp de aproape două decenii, fost președinte și director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” de la București, una dintre figurile care au influențat direct vizibilitatea artiștilor români pe plan internațional, Ioan Holender a fost introdus publicului din sala de conferințe a ICR Tel Aviv de către directorul Martin Salamon – cel care înmânase, cu o zi înainte, diploma de excelență, în numele Ministrului Culturii, Maestrului Ladislau Roth, care a împlinit în acest an venerabila vârstă de 105 ani.

În expunerea sa, Holender a reamintit numele marilor artiști care au reprezentat România pe scenele internaționale. A evocat-o pe Hariclea Darclée, creatoarea rolului Tosca și una dintre primele voci din lume care au pus România pe harta lirică, apoi pe Aca de Barbu, soprană cu o carieră solidă în Europa interbelică și pe Ludovic Spiess, tenorul care a făcut carieră la Berlin, Viena și Milano. A vorbit despre personalități ca Virginia Zeani, cu o carieră impresionantă în Italia și Statele Unite, despre Marta Eggerth, celebra soprană și actriță cu origini românești, precum și despre artiști precum Viorica Cortez, Leontina Văduva, Viorica Cotrubaș, Ruxandra Donose, Valentina Nafornița, Gheorghe Petean, Ștefan Ignat, Cristina Damian, ori Sorin Coliban, nume care au dus repertoriul românesc și vocea românească pe scenele din Europa și din lume.

Holender s-a oprit și asupra prezenței artiștilor români în Israel, unde colaborările au fost constante și bine primite, menționându-l cu apreciere pe baritonul Ionuț Pascu. Totodată, a adus date concrete despre numărul mare de artiști români care, în perioada mandatului său la Viena, au fost invitați sau au debutat pe scena Operei de Stat, subliniind că publicul vienez, deși unul conservator, a primit întotdeauna cu interes vocile formate în România. Conferința a cuprins proiecții ale unor evoluții scenice ale artiștilor lirici români, care au reușit să se impună în fața publicului internațional, unii devenind capete de afiș în mari producții internaționale.

Numele lui Ladislau Roth, prezent în sală pentru a onora invitația ICR Tel Aviv, a fost constant evocat pe durata conferinței. Ioan Holender a revenit de mai multe ori la anii formativi petrecuți alături de acesta, amintind felul direct, calm și practic în care îl sfătuia în anumite situații. Seara a reconfirmat nu doar rolul esențial pe care Ioan Holender l-a avut în promovarea artiștilor români, ci și bogăția unei tradiții lirice care continuă să fie prezentă pe marile scene ale lumii.

