Julio Iglesias acuzat de agresiune sexuală

Cele două femei – una fostă angajată în gospodăria artistului, cealaltă fizioterapeut personal – afirmă că în 2021 ar fi fost supuse unor agresiuni sexuale repetate. Reședințele din Punta Cana (Republica Dominicană), Lyford Cay (Bahamas) și zona Marbella (Spania) sunt descrise ca medii dominate de frică și reguli stricte, denumite de unele persoane „casele terorii”.

Conform investigației, atmosfera de lucru ar fi fost caracterizată prin izolare, supraveghere continuă și un sistem disciplinar sever. Exista o presiune accentuată asupra personalului feminin, mai arată La Stampa.

Prima femeie, identificată sub pseudonimul Rebecca, avea 22 de ani la momentul presupuselor fapte. Într-un interviu, ea a povestit că ar fi fost constrânsă să întrețină relații sexuale neconsimțite cu Iglesias. Artistul era pe atunci în vârstă de 77 de ani.

„Se întâmpla aproape în fiecare seară”, a spus Rebecca, susținând că ajunsese să se simtă „ca un automat” și incapabilă să refuze. După ce a părăsit locul de muncă, ea afirmă că s-a confruntat cu anxietate și depresie. Ulterior a avut nevoie de ajutor psihologic profesional.

Cea de-a doua femeie, Laura (nume fictiv), a lucrat ca fizioterapeut personal. Ea făcea parte dintr-un grup restrâns de angajate cu statut aparent privilegiat, denumite „signorinele”. Cu toate acestea, ea susține că a fost victima atingerilor nedorite, a săruturilor forțate și a unor acte sexuale neconsimțite. S-a întâmplat inclusiv pe plajă și în piscină, la vila din Punta Cana.

Laura a mai menționat zile de muncă de până la 16 ore și o atmosferă tensionată, în care granițele personale nu erau respectate.

Potrivit elDiario.es și Univision Noticias, declarațiile celor două femei sunt considerate coerente și susținute de documente precum mesaje WhatsApp, fotografii, vize de călătorie și rapoarte medicale. În total, jurnaliștii au intervievat 15 foști angajați, ale căror relatări indică un tipar de abuz și comportamente degradante.

Cele două femei au beneficiat de sprijin juridic din partea unei organizații internaționale pentru drepturile omului.

Julio Iglesias, retras în mare parte din viața publică, și avocatul său nu au răspuns solicitărilor repetate de a comenta acuzațiile. O manageră de personal contactată de reporteri a respins însă mărturiile, catalogându-le drept „pure invenții”.

Ancheta este în desfășurare, iar dezvăluirile au generat reacții puternice în spațiul public.

(sursa: Mediafax)