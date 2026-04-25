Madonna oferă o recompensă uriașă pentru ținuta furată la Coachella

Madonna a menționat pe scenă că obiectele vestimentare pe care le purta făceau parte din garderoba sa din 2006.



'Acest moment atât de semnificativ a avut o rezonanță deosebită până când am descoperit că piesele vintage pe care le-am purtat au dispărut: costumul meu, din arhivele mele personale - jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte haine', a denunțat artista ulterior, pe contul său oficial de Instagram.



'Acestea nu sunt simple haine, ele fac parte din istoria mea. Au dispărut și alte articole de arhivă din aceeași perioadă', a adăugat ea.



Cântăreața, cunoscută pentru hituri precum 'Hung Up', a făcut un apel ca orice persoană care știe unde se află aceste obiecte să ia legătura cu echipa sa. 'Ofer o recompensă pentru returnarea lor', a declarat ea.

Cântăreața a apărut vineri seara alături de Sabrina Carpenter purtând o ținută de culoare violet, compusă dintr-un corset, jachetă, mănuși, ciorapi și cizme.



Participarea Madonnei la unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică, unde a interpretat în duet melodiile 'Vogue' și 'Like A Prayer', dar și o piesă care aparent va fi figura pe noul său album, a coincis cu anunțul de săptămâna trecută legat de viitorul său disc 'Confessions On a Dance Floor. Part II', care va fi lansat la 3 iulie.



După aproape 20 de ani, Madonna revine la Warner, cu care va lansa acest nou album, despre care a declarat că este o 'întoarcere pe ringul de dans'.