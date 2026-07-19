Mick Jagger, avertisment dur pentru creatorii de AI: Rolling Stones nu poate fi clonată

Într-un interviu acordat revistei Billboard, Jagger a declarat că nu este de acord cu utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera melodii care imită identitatea artistică a trupei.

„Nu vreau să fiu imitat de AI, nici vocal, nici instrumental, iar același lucru este valabil pentru trupă. Nu vreau ca oamenii să publice piese care sună exact ca The Rolling Stones. Cred că este evident că acest lucru este greșit”, a spus muzicianul.

Artistul a precizat că nu respinge utilizarea inteligenței artificiale în procesul creativ, însă consideră că aceasta trebuie să aducă idei noi, nu să reproducă operele existente.

„Dacă cineva vrea să facă muzică folosind AI, foarte bine. Dar trebuie să fie ceva original, să existe propria contribuție și propriile idei. Dacă ești o persoană creativă, nu vei folosi AI doar ca să faci o piesă în stilul The Rolling Stones”, a adăugat Jagger.

Declarațiile sale vin în contextul în care formația britanică a lansat recent albumul „Foreign Tongues”, primul material de studio după succesul lui „Hackney Diamonds”.

Deși critică folosirea AI pentru a copia artiștii, Jagger spune că trupa a experimentat această tehnologie într-un mod controlat, în videoclipul piesei „In the Stars”, unde au fost folosite imagini generate digital pentru a recrea înfățișarea membrilor din perioada de început a formației.

„A fost distractiv. Muzicienii din videoclip sunt reali, doar fețele au fost recreate digital”, a explicat el.

Și chitaristul Keith Richards s-a declarat rezervat în privința impactului inteligenței artificiale asupra muzicii, afirmând că preferă creațiile originale în locul celor generate prin imitarea unor artiști consacrați.

„Aș prefera întotdeauna să ascult ceva original. Avem nevoie de idei noi, nu de copii și sinteze”, a spus Richards.

În același interviu, cei doi muzicieni, ambii în vârstă de 82 de ani, au vorbit despre despre posibilitatea unui nou turneu în 2027, subliniind că motivația lor de a compune și de a cânta a rămas neschimbată după mai bine de șase decenii de carieră.

(sursa: Mediafax)

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