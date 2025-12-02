La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: „Este un vis împlinit”

Celebrul pianist francez Richard Clayderman, un nume-simbol al scenei muzicale internaționale, lansează oficial videoclipul „Wedding of Love”, realizat în colaborare cu tânăra pianistă română Miriam Alice Vultur, în vârstă de doar 10 ani. Proiectul marchează un dialog muzical unic între generații, sensibil, elegant și profund emoționant.

Piesa interpretată în videoclip, cunoscută și sub titlul „María d’Amour / Mariage d’Amour”, este semnată de renumitul compozitor francez Paul de Senneville, colaborator apropiat al lui Clayderman și autor al numeroaselor creații care au devenit emblematice în repertoriul său.

Filmările au avut loc la Paris, într-un cadru vizual care pune în valoare rafinamentul orașului și finețea artistică a momentului. Regizorul Mihai Laz semnează o producție cinematografică subtilă și elegantă, care surprinde legătura muzicală dintre cei doi pianiști.

„Să cânt alături de Richard Clayderman este un vis împlinit. M-a inspirat, m-a încurajat și am învățat enorm din această experiență”, declară Miriam Alice Vultur.

Producția videoclipului este coordonată de Radu Groza, inițiator al unor proiecte culturale de anvergură, precum „Legende în Concert”: „Este o onoare să susțin o astfel de colaborare. Richard Clayderman este un artist emblematic, iar întâlnirea lui cu Miriam este un dar pentru public și un pas important pentru viitorul muzicii”, a declarat Radu Groza.

Cine este Miriam Alice Vultur

Pe 29 martie 2025, Miriam Alice Vultur a cântat în deschiderea concertului Richard Clayderman la BT Arena Cluj, impresionând publicul prin sensibilitatea și rafinamentul interpretării sale.

Elevă a Liceului Montessori Cluj, studiază pianul de la 8 ani cu Elias Jula, Claudia Eli și Julia Felner. Laureată a numeroase concursuri internaționale, Miriam a fost remarcată la Viena International Pianist Academy de către prof. dr. docent Stephan Möller, care a descris-o drept „un geniu”.

Este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere talente ale muzicii clasice.

Richard Clayderman revine în România în 2026