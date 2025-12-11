„Moarte și transfigurație” de Richard Strauss, la Sala Radio

Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, amintirile, temerile și dorința de sens în fața trecerii. După o confruntare dureroasă între viață și moarte, muzica sugerează înălțător momentul transfigurării – eliberarea spiritului și trecerea într-o existență superioară. Strauss construiește astfel o meditație sonoră despre destin, creație și mântuirea finală a sufletului.

La pupitrul Orchestrei Naționale Radio aveți ocazia de a-l aplauda pe Pablo González, considerat unul dintre cei mai activi muzicieni spanioli ai generației sale. În repertoriul serii veți mai asculta: Schumann – Uvertura Manfred și Dvořák – Concertul pentru violoncel și orchestră.

Evenimentul este și o ocazie de a-l revedea, ca solist, pe cunoscutul violoncelist român Răzvan Suma. Director artistic al CellEAST Festival, Răzvan Suma este solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, conferențiar dr. al Universității Naționale de Muzică București și director artistic al proiectului ICon Arts Transilvania. Răzvan Suma a organizat turnee naționale începând din anul 2012. Suita de proiecte Vă place Bach?, Vă place Brahms?, Vă place Tango?, Vă place SCHU...?, Vă place Beethoven? sau Vă plaCello? l-a plasat în topul celor mai activi violonceliștilor români. De asemenea, este fondator al Ansamblului PlaCello, din care mai fac parte violonceliștii Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian.

Pablo González a fost dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Spaniole (RTVE) și consilier artistic al orchestrei și corului, fiind aplaudat constant la Teatro Monumental din Madrid. Anterior, a fost director muzical la Orquestra Simfònica de Barcelona I Nacional de Catalunya, dirijor principal invitat al Orchestrei din Granada și dirijor asistent al Orchestrei Simfonice din Londra.

Născut în Oviedo, Pablo González a studiat la Guildhall School of Music and Drama din Londra și a atras pentru prima dată atenția internațională cu victoriile sale la concursurile internaționale de dirijat Donatella Flick și Cadaqués. Se bucură de o carieră înfloritoare ca dirijor invitat și a stabilit o serie de colaborări importante, printre care cea cu Filarmonica din Helsinki, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Filarmonica din Dresda, Filarmonica din Varșovia și Orchestra della Svizzera Italiana.

Printre momentele importante în agenda sa viitoare se numără revenirea la Concertgebouw din Amsterdam și la Zuiderstrandtheater din Haga cu Orchestra Residentie; debutul la Londra, la Cadogan Hall, într-o colaborare cu Royal Philharmonic Orchestra; debutul la Philharmonie de Paris cu Orchestre National d’Ile de France; debutul la Hamburg cu Orchestra Simfonică din Hamburg; debutul cu Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

În Spania, țara sa natală, Pablo González este foarte solicitat și se bucură de colaborări fructuoase cu cele mai prestigioase orchestre ale țării, printre care Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Bilbao Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Castilla y León și City of Granada Symphony Orchestra. Relația de lungă durată a dirijorului cu Real Filharmonia de Galicia a culminat anul trecut cu un turneu în Austria, cu concerte la Grosses Festspielhaus din Salzburg și Festspielhaus din Bregenz.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.