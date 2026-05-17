Cine este românul din spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Povestea hitului „Bangaranga”

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu o piesă compusă de un român. Mesajul emoționant transmis de Monoir

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga”, interpretată de Dara, iar în spatele succesului internațional se află un nume bine cunoscut în industria muzicală din România: Cristian Țarcea, cunoscut publicului sub numele de scenă Cristian Țarcea.

Artistul român a celebrat victoria imediat după finala competiției și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru reprezentanta Bulgariei.

„Te știu de când aveai 16 ani. Am știut mereu că ai ceva special, iar acum ai demonstrat asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe! Hai, Bangarangaaa", a scris artistul într-o postare pe Facebook, imediat după ce artista Dara a câștigat marea finală.

Piesa „Bangaranga” a devenit rapid fenomenul ediției cu numărul 70 a Eurovisionului, reușind să obțină un total impresionant de 516 puncte în marea finală. Bulgaria s-a clasat pe primul loc, devansând Israel și România, care au completat podiumul competiției.

„Bangaranga”, piesa care a cucerit Europa

În timpul votului publicului, Dara a explicat semnificația melodiei care a electrizat scena Eurovision 2026.

"Bangaranga e o stare de spirit", a declarat Dara, reprezentanta Bulgariei, în timp ce se derulau voturile publicului.

Artista a explicat ulterior că termenul definește o atitudine și un vis spre care mergi cu curaj, mesaj care a rezonat puternic cu publicul european.

Finala Eurovision 2026 a fost considerată una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani. Deși Finlanda era văzută de specialiști drept principala favorită la trofeu, Bulgaria a reușit să producă surpriza serii și să câștige competiția cu un show exploziv și o producție modernă.

În același timp, România a revenit în finala Eurovision după patru ani și a obținut un rezultat excelent, clasându-se în top 3. Participarea României a fost intens comentată înaintea competiției, mai ales din cauza piesei „Chocke me”, criticată de unii experți care au susținut că ar transmite un mesaj controversat.

Cine este Cristian Țarcea, alias Monoir

Monoir este unul dintre cei mai de succes producători români ai ultimului deceniu. Născut în Constanța, artistul în vârstă de 33 de ani este fondatorul casei de discuri independente Thrace Music.

Monoir s-a remarcat pe scena internațională printr-un stil muzical original, care combină sonoritățile electronice moderne cu influențe balcanice. De-a lungul carierei, piesele sale au adunat miliarde de vizualizări pe YouTube și au ajuns în topurile muzicale din țări precum Turcia, Grecia, Rusia și India.

Printre cele mai cunoscute producții semnate de artist se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și „Sugar & Brownies”, melodii care i-au consolidat reputația pe piața internațională.

Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 în competiția de la Viena

„Publicul v-a acordat 232 de puncte. România conduce în momentul de faţă!", spune prezentatorul.

A fost momentul în care românii au început să spere din nou la un loc onorabil pentru Alexandra Căpitănescu, după 16 ani. Dacă după notele juriului România era abia pe locul 13, telespectatorii au răsturnat complet clasamentul şi ne-au propulsat ţara pe primul loc. Când s-a tras linie, am ajuns însă pe locul trei. Cu 296 de puncte, Alexandra Căpitănescu a strâns cel mai bun scor obţinut vreodată de ţara noastră. La votul publicului am fost pe locul 2, semn că piesa şi momentul artistic au cucerit Europa.

De altfel, de contestații nu a dus lipsă nici piesa României, „Chocke me”, pe care experții au desființat-o spunând că promovează un mesaj periculos.

