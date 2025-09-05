Muzeul Fluierelor Lumii participa pe 6 septembrie la Noaptea Muzeelor la Sate

Astfel, sambata, 6 septembrie, incepand cu ora 16:00, incepe Povestea Fluierului, la Școala Veche din Salistea. Evenimentul este parte din proiectul cultural Muzeul Fluierelor Lumii, care va reuni o colectie permanenta de fluiere din Romania si din intreaga lume, creand totodata context prin expunerea de materiale multimedia si prezentarea unor materiale educationale create de Asociatia Culturala ISVOR special pentru muzeu. Persoanele interesate au asadar ocazia sa afle mai multe despre acest proiect si despre evenimentele programate pentru restul anului, cat si oportunitatea de a cunoaste echipa si de a se familiariza cu spiritul satului si cu localnicii.

Povestea Fluierului va fi spusa in primul rand copiilor, printr-un atelier creativ sustinut intre orele 16:00 si 18:15. Celor mici li se vor spune povesti despre fluier, li se vor prezenta ilustratii din care vor invata despre istoria indelungata a acestui instrument si, nu in ultimul rand, vor avea ocazia sa vada si sa incerce fluiere adevarate de mai multe feluri, alaturi de instrumentisti locali (copii si profesionisti), care le vor canta si-i vor incanta.

Intre orele 18:30 si 20:30 va avea loc si o masa comunitara, la care localnicii si participantii de pretutindeni sunt invitati sa impartaseasca bunatati. Localnicii vor aduce preparate in casa, de la fructe din gradina, la placinte, prajituri si siropuri de tot felul. Nu exista metoda mai buna de imprietenire si de schimb de idei decat impartasirea unei mese, iar Muzeul Fluierelor Lumii isi asuma rolul de pol comunitar, in care oameni de peste tot sa se regaseasca si sa se recunoasca unii pe altii prin prisma pasiunii comune pentru fluier si pentru muzica, bucurandu-se totodata de specificul cultural al Țarii Lovistei.

Evenimentul va culmina cu o sesiune de proiectii video cu materiale realizate in cadrul proiectului Colind Malaia! Explorare creativa pe Valea Lotrului, desfasurat de Asociatia Culturala ISVOR in 2024. Succesul acestui proiect, care a dus la inaugurarea Mediatecii Școlii Gimnaziale din Malaia, lansarea albumului „Malaia” al grupului Imago Mundi si instalarea unei expozitii permanente de fotografie la Caminul Cultural din Saliste a constituit o fundatie excelenta de bune practici in regenerare rurala prin cultura si de colaborare intre localnici si partenerii culturali si educationali, fundatie pe baza careia se poate ridica acum si Muzeul Fluierelor Lumii.

Evenimentul Povestea Fluierului prezinta asadar o intalnire intre patrimoniul local si diversitatea culturala globala, prezentand fluierul nu ca pe o relicva a trecutului, ci ca un instrument viu, expresiv, vibrant si o excelenta oportunitate de recunoastere si apreciere a importantei culturale a comunei Malaia si a Țarii Lovistei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Parteneri si sponsori ai evenimentului: AFCN, Muzeul ASTRA, Primaria Comunei Malaia.