Muzică de film, momente de lirism și povești simfonice la Filarmonica George Enescu în concertele din 2 și 3 aprilie

Programul include Marș funebru pentru o marionetă de Charles Gounod, Concertul nr. 3, în mi major, pentru pian și orchestră, Sz. 119 de Béla Bartók, Ucenicul vrăjitor de Paul Dukas și Till Eulenspiegel de Richard Strauss.

Cu o carieră de peste patru decenii, Gilbert Varga a fost dirijor principal al orchestrelor Hofer Symphoniker și Philharmonia Hungarica din Marl, dirijor invitat permanent al Orchestrei de Cameră din Stuttgart și al Orchestrei Simfonice din Malmö, director muzical al Orchestrei Naționale Basce, dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Taipei și al Orchestrei Filarmonice Pannon și a colaborat cu Philadelphia Orchestra, Orchestra Radio Berlin, Orchestre de Paris, Filarmonica din Oslo și Sydney Symphony Orchestra. Discografia sa include înregistrări realizate cu diverse case de discuri, printre care ASV, Koch International și Claves Records.

Caracterizat drept „un poet al pianului” (Süddeutsche Zeitung) cu o „tehnică briliantă” (General-Anzeiger Bonn), Andrei Gologan concertează alături de Camerata Salzburg, KALA Chamber din Landshut, Orchestra Filarmonică din Kiev și Orchestra de Cameră Sándor Végh și de cele mai importante orchestre din România. De asemenea, a fost invitat la prestigioase festivaluri europene (Festivalul Internațional George Enescu, Schleswig-Holstein Festival, Heidelberger Frühling sau Mozartwoche din Salzburg) și este directorul artistic al Buzz Chamber Music Festival din Obertrum, Austria.



Marșul funebru pentru o marionetă de Charles Gounod, o parodie la adresa unui critic muzical, a fost folosit în coloana sonoră a mai multor filme, cel mai cunoscut exemplu fiind programul de televiziune Alfred Hitchcock Presents.

În contrast cu celelalte lucrări din program, Concertul nr. 3, în mi major, pentru pian și orchestră, Sz. 119 de Béla Bartók constituie un moment de lirism și se sensibilitate. A fost scris în ultimele luni de viață ale compozitorului

Lucrarea Ucenicul vrăjitor de Paul Dukas inspirată de poemul lui Goethe, ce înfățișează peripețiile și încurcăturile create de un învățăcel în ale magiei. Muzica a fost folosit în coloana sonoră a filmului de animație Fantasia (1940) de Walt Disney

Till Eulenspiegel de Richard Strauss este povestea simfonică a eroului popular german Till Eulenspiegel, ale cărui pozne se întorc împotriva lui.

