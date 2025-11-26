Muzicianul brazilian Ricardo Castro invitat la Sala Radio pe 26 noiembrie

Programul serii de la Sala Radio cuprinde două partituri semnate de Mozart: uvertura celebrei sale opere Don Giovanni și Simfonia nr. 35 – Haffner și Beethoven: Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră. Concertul semnat de Beethoven este una dintre cele mai luminoase și pline de viață creații ale perioadei sale de început. Deși poartă numărul „1”, nu este primul concert compus de Beethoven, ci primul pe care l-a publicat, considerându-l cea mai matură lucrare pentru pian a sa de până atunci. Scris într-o perioadă în care compozitorul își construia reputația la Viena, concertul îmbină eleganța clasicismului moștenit de la Mozart cu forța și personalitatea inconfundabilă a lui Beethoven.

La 19 ani, Ricardo Castro s-a mutat în Europa și s-a înscris la Conservatorul din Geneva, unde a studiat pianul cu Maria Tipo și dirijatul cu Arpad Gerecz. A câștigat rapid recunoaștere internațională, obținând premii întâi la concursuri precum Concursul Rahn (1985), Premiul Pembaur (1986), Concursul ARD din München (1987) și Concursul Géza Anda din Zurich (1988). Dezvoltarea sa artistică s-a aprofundat la Paris, unde a studiat cu pianistul Dominique Merlet, care a devenit mentorul său.

În 1993, a câștigat Concursul Internațional de Pian din Leeds, devenind primul și singurul sud-american care a primit această distincție. Victoria i-a adus colaborări cu orchestre precum Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Orchestra Tonhalle din Zurich și BBC Philharmonic, precum și colaborări cu personalități precum Sir Simon Rattle, Martha Argerich și Maria João Pires.

Activitatea sa se extinde mult dincolo de scenă, în domeniul dirijării, educației și antreprenoriatului cultural. În 2007, a fondat NEOJIBA (Orchestrele de stat pentru tineri și copii din Bahia - Brazilia), un program social pionier care oferă instruire orchestrală și corală gratuită pentru mii de copii și tineri din toată regiunea. Prin această inițiativă, a devenit o referință internațională în transformarea socială prin muzică. Ricardo Castro a dirijat orchestrele NEOJIBA în spectacole aclamate în Europa și America, inclusiv în săli precum Concertgebouw din Amsterdam, Philharmonie de Paris și Santa Cecilia din Roma.

Ricardo Castro este singurul membru onorific brazilian al Royal Philharmonic Society, aceeași instituție care a comandat Simfonia a IX-a a lui Beethoven și care îi numără printre membrii săi istorici pe Brahms, Stravinski și Liszt. Cariera sa întruchipează o sinteză de excelență, imaginație și angajament social, oferind un model puternic al ceea ce înseamnă să fii muzician în secolul XXI.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.