Numai în lacuri cu noroi cresc nuferi. Școala populară de arte „Titel Popovici”, Iași

Printre hățișurile legislative ale Codului Administrativ și succedarea conducerilor de interimat ale ultimilor ani, o bijuterie culturală ieșeană începe să respire. Enigma Școlii populară de Arte „Titel Popovici”, din Iași se dezvăluie treptat, în urma vizitei Corpului de Control al Consiliului Județean și Serviciului de Audit. Sub masca nevinovată a incapacității de acțiune sau a analfabetismului funcțional se relevă chipul unui centru educativ cultural caracterizat simplu de năzuința către performanță.

Școala populară de arte „Titel Popovici”, din Iași este precum parfumul un nufăr; îi poți bănui intensitatea datorită frumuseții florii, însă ajungi cu greu să îi simți miasma. Noul site (scoaladearteiasi.ro) o descrie ca fiind o instituție publică de cultură, având ca profil învățământul artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale. Interesante sunt specializările și programele de studiu, dintre care amintim: mass-media & jurnalism TV, muzică ușoară & jazz, vioară, saxofon, canto & orgă, artă decorativă & design vestimentar, sculptură, actorie, acordeon & canto popular, coregrafie, pian, percuție, trompetă, pictură, grafică & iconografie.

Iulian Macovei, Alina Anghelinei, Tatiana Luchian, Ștefan Neagu, Romeo Luchian, Oana Vărgănici, Nicolae Păduraru, Marcel Maxim, Ionuț Felecău, Geanina Radu, Ecaterina Rotaru, Dorin Lehaci, Cristian Mandache, Ana Maria Negară sau Silviu Labeș reprezintă comitetul profesoral al școlii și împreună înseamnă dezideratul creării unei comunități care acționează în același sens: culturalizare.

Pandemie, politică și jazz

Din luna a unsprezecea a anului 2020, Școala populară de Arte „Titel Popovici” din Iași are un nou manager. Numit director interimar de către președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, actorul și prezentatorul de televizune, Vlad Baba își asumă rolul provocator de a scoate către lumină avantajele pe care le presupune urmarea cursurilor unei școli cu profil artistic-vocațional. Alături de profesorii emeriți ai școlii, dar impulsionat și de numărul mare de elevi înscriși la cursuri, cu aproximație 400 de viitori artiști, activi chiar și în pandemie, managerul sesizează problemele și nevoile imperioase ale instituției de învățământ cultural : "Nu m-am gândit niciodată că e necesar să vorbesc în spațiul public despre ceea ce am simțit și am întâlnit în interiorul școlii o dată cu preluarea mandatului. Mie îmi plac foarte mult ordinea și curățenia. Deși inițial am simțit că profesorii și colectivul școlii au perceput greșit dorința mea de deschidere și de performanță, m-am convins ulterior de contrariu, apoi pe baza unor liste de necesitate, transmise de fiecare profesor în parte, m-am apucat de treabă.”

În lipsa personalului administrativ, al celui de resurse umane sau relații publice, cu servicii de contabilitate externalizate din 2019, condițiilor de lucru inadecvate oricărui tip de scenariu pandemic, dar mai presus de toate, logistica și un cadru de comunicare în care fiecare să se poată exprima, afectate de perioade incerte la nivel de conducere și organizare internă, toate acestea au condus angajații către dezicerea de propria identitate.

Localizată în zona Bularga, un cartier limitrof al Iașului, accesul la școală este destul de greoi. Profesorii și elevii își duc activitatea zilnică în căminul Liceului Tehnologic și Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, în săli de clasă suficient de spațioase și readuse la a fi funcționale și în ordine, o dată cu preluarea managementului de interimat al lui Vlad Baba și prelungirea termenului contractului de închiriere cu liceul tehnologic, contract ce a fost în "stand by" mai bine de 10 luni.

De asemenea, achiziționarea unor instrumente muzicale, pentru clase și extinderea tehnologiei informaționale, reparațiile și ultimele renovări, de la finele anului trecut au fost acoperite din bugetul propriu, totuși aceste sume de bani au atras atenția opiniei publice locale. La inițiativa directorului de a redirecționa bugetul venit din taxe și subvenții și să nu îl întoarcă spre visteria Consiliului Județean, dar și de a acoperi nevoile profesorilor de bună desfășurare a cursurilor, s-a decis angajarea unui personal calificat pentru departamentul de resurse umane și s-au achiziționat laptop-uri atât de necesare profesorilor, în lunile cu scenarii pandemice schimbătoare de pe o zi pe alta.

Cu toate acestea, deoarece politicul pare să relativizeze tuturor domeniilor din zilele noastre, nu surprinzătoare au fost pozițiile reprezentaților de pe lângă Consiliul Județean Iași, instituție sub ordinea căreia se află și Școala de Arte ieșeană. În urma aparițiilor unor articole în presa locală cu trimitere la activitățile care se desfășoară în cadrul școlii, Corpul de Control și Serviciul de Audit al Consiliului Județean s-au "înhămat" misiunii grele de a analiza toată activitatea școlii, începând cu anul 2017, activitate care nu a mai fost demult controlată, mai mult de atât, conform declarațiilor din presa locală ale noului director nu a existat niciodată o inventariere făcută corect, casație și nici înregistrări patrimoniale.

Poziționarea școlii ca instituție cultural educativă a atras atenția generală a altor giganți ai Iașului, din sfera publică și privată. Universitatea de Arte „George Enescu”, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, noul Muzeu Municipal „Regina Maria”, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ateneul Național din Iași, complexul Palas și Iulius Group s-au alăturat eforturilor noului manager de a nu lăsa imaginea unei școli de însemnătate culturală să pălească. De la simpla găzduire a lucrărilor de artă a copiilor excepționali, elevi ai școlii sau identificarea unor obiecte de patrimoniu (pianină, vioară, clarinet) în rechizitorul școlii și preluarea acestora în circuitul muzeografic sunt acțiuni ale unor colaboratori demni de încredere. Aflată încă sub controlul Serviciului de Audit, cu greu am putea trasa în prezent proiecțiile de viitor ale conducerii, însă ideile nu contenesc să apară.

Nevoile imediate ale școlii sunt încă asimilarea în echipă a unui personal administrativ bine calificat, conform nomenclaturilor actuale, a unor referenți cultural-artistici pentru a acoperi toate domeniile de studiu pe care le propune programa școlară și nu în utimul rând adecvarea unui spațiu locativ, mai central. ”Eu nu știu să fac contabilitate, nu știu să fac lucruri pe care trebuie să le facă un jurist sau un economist, deci Școala populară de Arte are nevoie de echipă și de…liniște. Pe lângă acestea, pentru că am susținere și din partea instituțiilor culturale din Iași, avem susținerea Consiliului Județean, tocmai de aceea avem responsabilitatea să creăm o echipă competentă, mai ales pe departamentul economic administrativ și contabilitate. Acolo am nevoie de oameni. În momentul de față suntem eu și doamna de serviciu. Profesorii își fac treaba lor, nu trebuie să îi implicăm în partea aceasta administrativă. Avem nevoie de oameni, se vor da drumul la concursuri și așteptăm profesioniști ce își doresc să facă performanță, pentru că asta se va întâmpla pe viitor, vom primi în echipă oameni ce vin să pună osul la treabă. La Școala Populară de Arte de acum se va face treabă.”, este convins directorul interimar.

În acest sens, poate unul dintre dezideratele cele mai valoroase, pe termen mediu și lung ale noii conduceri este promovarea și susținerea proiectului "Școala de Arte la sate". Obiectivul propus este de a da o șansă spre învățământul artistic și a facilita accesul copiilor din satele ieșene la cursurile școlii. „Sunt atâtea nume de actori și artiști care au plecat din sărăcie și din satele României care au făcut performanță și au ajuns foarte mari. Dorim să achiziționăm un microbuz care să transporte copiii de la sate în Iași, la școală. Nu pare nimic mai mult decât o investiție minimă într-un vis care poate lua amploare odată cu stoparea pandemiei și încurajarea spre promovarea artei și culturii printre copiii excepționali ce provin din familii defavorizate.", declară Vlad Baba. Mai mult decât atât, motivația puternică de a iniția proiectul cât mai curând, pleacă din argumentul formării de public avizat, în sens cultural. „Cu toate că poate un procentaj destul de ridicat dintre cei care termină cursurile unei școli de artă nu continuă spre o carieră artistică, ceea ce este cu adevărat minunat este că oamenii aceștia se transformă în publicul avizat, cel care vine ulterior la spectacole sau evenimente culturale și care poate înțelege perfect condiția unui artist și ce înseamnă cu adevătrat arta. Cred că asta face important Școala de Arte. Cu toate că pentru cei care vor cariere în artă, am discutat la Universitatea de Arte „George Enescu” despre o colaborare, înființarea unor burse pentru absolvenții de școli de profil cultural. Dar astea sunt proiecții pe termen mediu și lung.” (Vlad Baba)

Totodată, tânărul director este de opinie că o școală de arte este oglinda comunității în care aceasta ființează. Elevii și profesorii săi duc stindardul mai departe cu rezultate excelente în domeniul cultural. Amintim astfel inițiativa de a populariza renumele școlii atât în mediul online, cât și offline de către Ansamblul de Dans Popular „Rapsodia”, invitat să asigure momentele artistice la Cupa României la Box, desfășurată la Iași și Rose Marie Lanciu, pe care o vom vedea ca solist vocal pe micile ecrane în cadrul competiției "Românii au talent", unde a trecut în etapele următoare de concurs cu patru de DA. Solista este eleva Școlii Populare de Artă Iași la clasa domnului profesor Marcel Maxim. Adăugăm listei nenumăratele premii și diplomele câștigate de elevii școlii, dar și evenimentele la care aceștia au reprezentat instituția cu mândrie: premii la Concursul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret Bucuriile Muzicii, ediția a III-a, sub îndrumarea profesorului Geanina Radu, clasa de canto & orgă, muzică ușoară și jazz; momente de coregrafie inedite oferite de ansamblul „Rapsodia”, coordonat de profesorul Ștefan Neagu la evenimentul "Dragobetele sărută fetele", desfășurat la Ateneul Național din Iași. Silviu Roman, profesor chitară a adunat foarte multe merite prin elevii săi la Concursul Național de Interpretare Muzicală "Pe aripile Sunetului". Punctăm și performanțele elevilor de la clasa de pian a profesorului Oana Vărgănici, cu premii nenumărate la concursul Lirika, precum și mulți alții.

Celor de mai sus asociem personalități culturale de renume care i-au călcat pragul, de-a lungul timpului : regizorul și fondatorul Teatrului studențesc „Ludic” din Iași, Aurel Luca, fostul director al școlii, Traian Mocanu, pictor valoros, inegalabilul actor ieșean Emil Coșeru, artistul vizual Ioan Agape dar și a celui a cărui imagine veghează de pe frontspiciului clădirii unde activează școala : marele compozitor Titel Popovici.

Titel Popovici – personalitate culturală națională

Un colosal artist, indubitabil, al muzicii ușoare și de jazz românești, Titel Popovici dă numele Școlii de Arte din Iași, din 2012. De peste 20 de ani el a fost profesor și director, perioadă marcantă în care școala a cunoscut succese naționale și internaționale, prin cursanții și profesorii săi. „Titel Popovici a fost o personalitate foarte mare a Iașului și un compozitor dedicat și uneori chiar invidiat pentru talentul său. A iubit enorm muzica și și-a iubit foarte mult elevii. Este păcat că au apărut informații în presă alături de numele său, care nu fac bine nimănui”, mărturisește cu sinceritate soția regretatului artist, Ecaterina Popovici.

Deși prima dragoste a compozitorului a fost fotbalul, se remarcă în calitate de pianist de muzică ușoară și jazz la vârsta de 16 ani, cu ocazia debutului său muzical. În tinerețe începe colaborări cu Radio Iași și Radio România București unde îl ascultăm în calitate de pianist, compozitor și dirijor. De altfel, dirijează orchestra de estradă a Casei de Cultură a Studentilor Iași, dar îl recunoaștem mai abitir ca fiind fondatorul primului big band de jazz din țară, formatia Univers. Ajunge să predea aceeași muzică iubită elevilor Școlii de Arte din Iași, ulterior preia conducerea acesteia. Iar minunile se întâmplă. Prin mâna magică muzicală a profesorului Titel Popovici trec elevi și talente ca: Anca Parghel, Constantin Florescu, Zana Roman, Teodora Enache, Carmen Rădulescu, Marcela Buruian, Paul Sobolevschi.

Muzicianul Titel Popovici este nelipsit, an de an de la festivalurile și concusurile naționale și internaționale de jazz de unde se întoarce cu premii și amintiri ale unor colaborări imense. Aura Urziceanu, Gigi Marga, Sile Dinicu, Ion Cristinoiu, Cornel Popescu, Ionel Tudor sunt câțiva dintre cei care l-au cunoscut și i-au cunoscut arta.

Nimeni nu-i ca tine, Prima iubire, Baladă pentru Mimi, Te aștept, Nu uita, Teiul de aur, Un timid îndrăgostit, Mai păstrez în amintire, Poveste de iubire sunt compoziții care au povești diferite și unice.„Atunci când lucra era foarte tipicar și meticulos. Scria pe partitură cu creionul, ștergea și scria din nou până îi ieșea sunetul care îi plăcea.” își amintește Ecaterina Popovici.

Creativitatea sa debordantă îi permite compozitorului să orchestreze, să aranjeze și să compună piese de muzică ușoară, muzică de petrecere, romanțe și muzică de jazz. Activitatea bogată este bine surprinsă de Octavian Ursulescu în volumul Titel Popovici, care i-a urmărit cariera artistică cu acuratețe și admirație

Vlad Baba, un artist ieșean cunoscut

Pe Vlad Baba îl recomandă anii de experiență în domeniul cultural artistic și media. Ca tânăr absolvent al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, a ales să urmeze calea responsabilizării și managemetului propriei cariere. Este cunoscut publicului de pe micile ecrane, ca prezentator al unor emisiuni de divertisment – Deschis la distracție, emisiune celebră în Iași, filmată la Palas Iași, cu 8 ani de existență, dar și de pe scenele de teatru din orașul Iași și nu numai. „Sunt aproape 18 ani, ca să vorbim de majorat, de când, încă de pe băncile școlii, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, chiar înainte de facultate, dincolo de a fi actor am învățat cum să îmi conduc și să îmi hotărăsc propria carieră. Deși la început nu aveam studii de management, când m-am angajat la televiziunea locală și, mai devreme am colaborat cu cei de la TVR Iași, încă de pe atunci am început să produc și să manageriez propriile emisiuni. Eu vin din mediul privat, din zona de entertainment și am o companie a mea”, dezvăluie Vlad Baba. Este vorba despre o școală de televiziune care se adresează celor mici și celor mari.

Mai mult decât atât, întrebat care ar fi cea mai dragă realizare a sa din sfera privată, răspunsul artistului a fost decisiv : Serialul 6ASE și filmul de lung metraj LARA ARIBELLE ȘI MÂNA DESTINULUI, cele două filme, unde Vlad Baba a semnat producția. În continua sa căutare a sinelui performativ, actorul Baba joacă pe scena Ateneului Național, roluri cu o grea încărcătură, cum ar fi Nicolae Vogoride (ultimul domnitor fanariot) in producția POVESTEA UNIRII, în regia cunoscutului Ovidiu Lazăr. Expertiza sa în media și producțiile de televiziune, dar și gestionarea unei companii cu activitate educațională - Școala de televiziune "Just Smile" au indus ideea că prin perseverență și muncă se pot obține multe în carieră și în viață.

Cele două proiecte de suflet îi aduc tânărului producător satisfacții. Serialul 6ase se difuzează pe Youtube Roton Music și recent, din luna martie, pe canalul de televiziune modovean Jurnal TV. La desăvârșirea filmului au participat vedete precum Dan Negru, Cătălin Moroșanu, Mircea Eremia, Erica Moldovan, Cezara Cristescu, Răzvan Popescu, Gabriela Guzun, Dumitru Florescu, Diana Drăgușin și mulți alții. În filmul Lara – Aribelle și mâna destinului, protagoniști sunt Iuliana Beregoi, Daniela Nane, Alina Eremia, Mihai Ungureanu, Lora,acesta întrând deja în cea mai mare rețea de difuzare a filmelor pe online – Netflix.

Cu toate că presiunile și așteptările sunt înalte, Vlad Baba mizează pe perseverență, dar mai ales pe tot ceea ce a învățat în domeniul privat, timp de 9 ani ca manager de companie, prezentator TV, actor de teatru și film, profesor la propria școală : „Este o chestiune de repere, dar și de mentorat. Am avut ocazia să întâlnesc personalități culturale inegalabile și am avut invitați, unu și unu, în emisunea „Deschis la distracție”. Îmi asum când spun asta despre cel mai bun prezentator al nostru, al românilor - Dan Negru, actorul Florin Piersic, cupletul Stela Popescu și Alexandru Arșinel sau tânăra actriță și colega mea de scenă Olimpia Melinte, una dintre puținele actrițe din Romania care s-a remarcat și pe plan internațional.(..) În zona de management avem exemple actuale, locale chiar și mă gândesc la Andrei Apreotesei - care a făcut minuni cu Ateneul din Iași.”

Rezultate sunt și de la școală, în puținele luni de când Vlad Baba a preluat conducerea. În direcția culturală, lună de lună colectivul își propune să creeze și promoveze evenimente inedite : Mesagerii Unirii - ianuarie, Dragobetele sărută fetele - februarie Omagiu femeii - martie, expoziție de pictură cu tematica Sosirea primăverii - aprilie. Mai mult de o duzină dintre profesorii angajați ai școlii au declarat public că imaginea școlii s-a schimbat de la venirea lui Vlad Baba la conducere.

Școala de Arte Iași, o enigmă pentru celelalte școli de arte naționale

Școala Populară de Arte Iași care poartă cu mândrie numele maestrului Titel Popovici, un nume care se alătură lui Tudor Jarda, din Cluj, Sabin Drăgoi –Timișoara, Ilie Micu-Sibiu, George Enescu –Botoșani păstrează parfumul învățământului cultural de altădată, are istoria sa neîntinată și își propune să reprezinte liantul între generații de oameni care și-au găsit libertatea prin aderarea la artele frumoase.

În perioada 22-23 martie, la Sfântu Gheorghe, Școala Populară de Arte „Titel Popovici”, reprezentată prin directorul interimar Vlad Baba s-a aliniat unor obiective dezbătute de mai mulți directori de școli de artă naționale. S-a discutat necesitatea de crea o Asociație Națională care să cuprindă toate instituțiile de profil- școli populare de artă pe întregul României, pentru apărarea drepturilor profesorilor ce activează în ele, dar și relocarea administrativă a acestor școli înapoi Ministerului Culturii sau chiar Ministerului Educației.

Enigmatica Școală de Arte din Iași își așteaptă curioasă cursanții și încurajează performanțele în domeniul cultural educativ din întreaga țară.

Condei : Luca Paula Margareta