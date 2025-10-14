x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Organizatorii Eurovision amână votul privind includerea Israelului în concurs anul viitor

Organizatorii Eurovision amână votul privind includerea Israelului în concurs anul viitor

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   11:30
Organizatorii Eurovision amână votul privind includerea Israelului în concurs anul viitor

Organizatorii concursului Eurovision au amânat votul privind permisiunea Israelului de a participa la competiția de anul viitor, potrivit BBC.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a declarat că „evoluțiile recente din Orientul Mijlociu” au determinat-o să anuleze reuniunea virtuală pentru a vota această chestiune, care urma să aibă loc în noiembrie.

Reprezentanții EBU au declarat că participarea Israelului va fi discutată în schimb într-o întâlnire față în față în decembrie, deși nu a fost clarificat dacă va avea loc totuși un vot.

Participarea Israelului la Eurovision s-a confruntat cu opoziția altor țări participante din cauza războiului din Gaza.

Într-un comunicat, EBU a precizat: „Având în vedere evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, consiliul executiv al EBU (reunit pe 13 octombrie) a convenit că există o nevoie clară de a organiza o discuție deschisă și față în față între membrii săi pe tema participării la Concursul Muzical Eurovision 2026”.

„În consecință, consiliul de administrație a convenit să includă problema pe ordinea de zi a adunării generale ordinare de iarnă, care va avea loc în decembrie, în loc să organizeze în avans o sesiune extraordinară”, a adăugat acesta.

EBU a anunțat luna trecută că va invita 68 de țări membre să își exprime opinia cu privire la participarea Israelului la o reuniune a adunării generale din noiembrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: organizatori eurovision amanare vot Israel
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri