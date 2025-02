Parteneriat pentru excelență: Festivalul Internațional George Enescu

Ediția din acest an, finanțată de Guvernul României prin Ministerul Culturii, se bucură de sprijinul a patru parteneri principali de prestigiu care și-au unit forțele pentru a aduce la București orchestre și muzicieni remarcabili din întreaga lume.

Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, împreună cu JTI – Immersive Experience, partener de inovație și Lexus, partener de mobilitate, susțin cu mândrie misiunea și valorile festivalului.

Rompetrol, unul dintre cei mai importanți jucători din industria de energie din România, este un partener strategic de tradiție al Festivalului Internațional George Enescu.

„Cultura ne oferă un reper valoric, ne conectează cu identitatea noastră națională și, totodată, ne deschide către scena internațională. Faptul că România găzduiește orchestre internaționale de prestigiu facilitează accesul publicului la cultura de înaltă clasă și reafirmă locul nostru în peisajul cultural universal. La fel cum energia creează conexiuni esențiale în viața de zi cu zi, muzica aduce împreună comunități, inspirație și excelență. Prin acest parteneriat de susținere a Festivalului și Concursului Internațional George Enescu de 16 ani, ne reafirmăm angajamentul de a susține patrimoniul artistic românesc și de a sprijini comunitățile, contribuind la păstrarea și promovarea valorilor culturale pentru generațiile viitoare.” Costinela Drăgan, Sustainability & CSR Director Rompetrol KMG International

BRD – Groupe Société Générale, una dintre cele mai importante bănci din România, continuă să promoveze încrederea în cultură ca motor al dezvoltării și al educației.

„Festivalul Internațional George Enescu ne reamintește de fiecare dată că cel mai puternic ambasador al unui popor este cultura. Muzica clasică și orchestrele lumii care vin la București nu doar ne așează, pentru o lună întreagă, în centrul atenției lumii culturale, ci construiesc și întăresc legături durabile între generații, fiind un simbol al deschiderii fantastice către publicuri diverse. BRD Groupe Société Générale este un susținător peren al culturii și, în egală măsură, și un co-creator de platforme de cultură contemporană cu și pentru noile generații. Susținem - deopotrivă - muzica clasică și pe virtuozii ei, dar și arta contemporană care ne provoacă, propunându-ne perspective diferite asupra lumii în care trăim. Mesajul nostru este că muzica clasică poate avea un loc în viața oricui. Nu trebuie sa fii un cunoscător ca să o poți aprecia și simți în felul tău. Și asta este, de fapt, frumusețea - muzica, în toate formele ei, ne deschide spre posibilități infinite!” Flavia Popa, Secretar General BRD

JTI este partenerul de inovație al festivalului prin seria de evenimente „JTI – Immersive Experience”, care se vor desfășura săptămânal la MINA, Museum of Immersive New Art. Un nume de referință în industria tutunului și al produselor conexe, dar și un important susținător al marilor evenimente și instituții culturale, JTI reia în acest an colaborarea cu Festivalul Internațional George Enescu. Anterior, până în 2011, mai multe ediții ale „Întâlnirilor JTI” s-au desfășurat sub egida festivalului. Cu un angajament continuu față de sustenabilitate și responsabilitate socială, JTI își reafirmă convingerea că inovația este un motor al progresului și al continuității, putând atrage către muzica clasică noile generații, ancorate în tehnologie și imagine. Proiecțiile de succes ale spectacolului imersiv George Enescu – Poema Română: Immersive Experience, realizate în 2024, au anunțat noua serie de concerte imersive din cadrul festivalului, cu scopul de a aduna împreună oameni de vârste diferite, cu afinități diverse, din întreaga lume, într-o comunitate artistică interdisciplinară.

Lexus este, începând din acest an, partenerul de mobilitate al Festivalului Internațional George Enescu. Un simbol al rafinamentului și al tehnologiei de vârf, Lexus continuă să fie un susținător al excelenței în toate domeniile.

„Festivalul Enescu este o celebrare internațională unică a artei și excelenței, făcând ca acest parteneriat sa fie pentru Lexus o potrivire firească. Așa cum o orchestră îmbină precizia și emoția pentru a crea o experiență unică, la fel și Lexus aduce aceeași atenție la detalii și măiestrie în fiecare model. Ca partener principal avem onoarea de a oferi o experiență sustenabilă a mobilității care reflectă rafinamentul și sofisticarea festivalului. Prin această colaborare, aducem împreună inovația și pasiunea pentru perfecțiune într-un eveniment dedicat artei și excelenței.” Edit Târcolea, General Manager Toyota Romania

Festivalul Enescu nu este doar o întâlnire a marilor talente muzicale, ci și un simbol al legăturilor puternice dintre cultură, educație și dezvoltare sustenabilă. Iar fiecare dintre partenerii menționați – Rompetrol, BRD, JTI – Immersive Experience și Lexus – contribuie la realizarea unei ediții care promite să depășească așteptările publicului, fixând România pe harta marilor evenimente muzicale internaționale.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a XXVII-a ediție a festivalului are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și va marca 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician George Enescu. Tema ediției din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în programul festivalului se vor regăsi peste 95 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience: partener de inovație, Lexus: partener de mobilitate

Parteneri: Purcari, One United Properties, Mobexpert, Nazzuro Aqua, L’OR, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Bilete: www.eventim.ro

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, www.festivalenescu.ro, pentru cele mai recente informații.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹