Pe 25 noiembrie, de Ziua Internațională pentru combaterea violenței împotriva femeii, Filarmonica George Enescu lansează o campanie de conștientizare și acțiune a fiecăruia dintre noi

„Numai uniți putem opri violența împotriva femeilor”

Maestrul Lawrence Foster s-a implicat activ în realizarea acestui proiect, împreună cu Filarmonica George Enescu.

„Nu avem voie să spunem că ce se întâmplă cu femeile care sunt ținta violenței nu este treaba noastră. Indiferența este complicele violenței”, a declarat presei Marin Cazacu, directorul general al Filarmonicii George Enescu, în pregătirea evenimentului de marți.

Pe 25 noiembrie este Ziua Internațională pentru combaterea violenței împotriva femeii, iar la nivel internațional există o preocupare reală pentru oprirea acestui flagel, care este în creștere în toate mediile, offline și online. Situația din România este îngrijorătoare, în condițiile în care despre 54 de femei se știe că au fost ucise de la începutul lui 2025, iar poliția a intervenit în 61.000 de cazuri de violență domestică numai în primele șase luni ale anului, adică, în medie, 14 cazuri pe oră. Pe plan mondial, statisticile arată că o femeie sau fată este ucisă la fiecare șase minute. În plus, o serie de tendințe ideologice încurajează violența împotriva femeii.

La eveniment vor participa, printre alții, directorul general al Filarmonicii George Enescu, Marin Cazacu, artiști din cadrul orchestrei, și Oana Marinescu, consultantă comunicare strategică.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision