Pianista Adela Liculescu, invitată la Festivalul Kunst & Musikk din Norvegia

Adela Liculescu va susține trei concerte în cadrul K&Mfest: 25 iulie – Filarmonica din Stavanger; 26 iulie – Abația Utstein; 27 iulie – Bru Kulturbruk. În program, figurează lucrări semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Grieg, Alfred Schnittke, Fritz Kreisler, Darius Milhaud, Erik Satie și Paul Schoenfield, în interpretări camerale alături de alți muzicieni invitați.

Înființat în 2007 de Ingrid Geuens, actualul director artistic, K&Mfest își propune, an de an, să aducă muzica de cameră de înaltă clasă în sălile de concert din Stavanger, dar și să transforme spațiile neconvenționale ale orașului — precum bisericile, școlile și centrele culturale — în locuri de întâlnire pentru dialogul artistic și muzical. Festivalul este realizat în colaborare cu Festivalul Norvegian de Muzică de Cameră pentru Tineret, oferind tinerilor interpreți oportunitatea de a performa alături de artiști consacrați și muzicieni de renume internațional.

Institutul Cultural Român de la Stockholm este partener oficial al acestei ediții a festivalului, alături de Ambasada României în Regatul Norvegiei, susținând astfel promovarea culturii române în spațiul nordic.

***

Pianista română Adela Liculescu, născută la Craiova, stabilită în prezent la Viena, se numără printre cei mai activi muzicieni ai generației sale: solistă distinsă cu premii internaționale, un muzician de cameră extrem de solicitat și un cercetător artistic activ. Aceasta a obținut numeroase premii la competiții internaționale, având realizarea remarcabilă de a fi singura pianistă care a câștigat premiul întâi la cele două concursuri internaționale Brahms recunoscute la nivel mondial (Pörtschach și Detmold), în anul 2017. În plus, a fost distinsă cu premiul întâi la Prix du Piano Berna 2018 și la Concursul Bösendorfer Viena 2015. De asemenea, este laureată a Concursului George Enescu din București 2021 și a Concursului Beethoven din Viena 2013. În 2020, i-a fost acordat Premiul Celebrându-l pe Beethoven în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural. Adela Liculescu a susținut concerte în prestigioase locații precum Musikverein și Konzerthaus din Viena, Palatele Schönbrunn și Belvedere din Viena, Filarmonica din Berlin, Filarmonica Gasteig din München, Stiftung Mozarteum și Haus für Mozart din Salzburg, Filarmonica din St. Petersburg, St. Martin-in-the-Fields din Londra, Palatul Regal din Varșovia și Palatul Primatului din Bratislava, precum și în numeroase alte săli de concert din Europa, Asia și America. Printre orchestrele cu care a colaborat se numără: das neue Deutsche Sinfonieorchester Berlin, Orchestra Filarmonică de Cameră din Sankt Petersburg, Orchestra de Cameră din Viena, Orchestra Filarmonică George Enescu București, Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio București, Camerata Regală a României, Orchestra Naţională de Tineret a României, Dogma Chamber Orchestra Germania etc. Adela Liculescu este pianista cvintetului Philharmonic Five, compus din membri ai Filarmonicii din Viena. Începând cu anul 2024, predă pian la MDW – Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena.