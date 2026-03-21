Jurnalul.ro Cultură Muzica Recordul noului album al trupei k-pop BTS: 4 milioane de exemplare vândute în prima zi de la lansare

de Redacția Jurnalul    |    21 Mar 2026   •   15:00
Sursa foto: Hepta/Albumul „Arirang", pe primul loc în topurile din 88 de țări și regiuni.

Trupa de k-pop BTS a vândut aproape 4 milioane de exemplare ale noului său album „Arirang” în prima zi de la lansare, stabilind cel mai mare record al formației pentru vânzările dintr-o singură zi, a anunțat sâmbătă agenția grupului, BigHit Music.

Conform companiei, al cincilea album de studio al trupei a înregistrat 3,98 milioane de exemplare vândute în primele 24 de ore după lansarea de vineri.

Albumul „Arirang”, pe primul loc în topuri

Astfel, a depășit recordul anterior de 3,37 milioane de exemplare în prima săptămână stabilit de albumul „Map of the Soul: 7”, lansat în februarie 2020.

Albumul „Arirang” a ajuns pe primul loc în topurile iTunes Top Albums din 88 de țări și regiuni, inclusiv Italia, Mexic și Suedia.

Single-ul principal, „Swim”, a ocupat poziția 1 în topul iTunes Top Songs în 90 de piețe, printre care Statele Unite ale Americii, Japonia, Marea Britanie, Germania și Franța.

În Coreea de Sud, piesa a urcat direct pe primul loc în serviciile locale de streaming Melon și Bugs, toate melodiile de pe album intrând în Top 100 Melon.

Produs sub coordonarea președintelui Hybe, Bang Si-hyuk, albumul explorează identitatea BTS ca grup format în Coreea și sentimentele universale împărtășite prin călătoria lor muzicală. Piesa principală transmite un mesaj de reziliență în ciuda obstacolelor vieții.

