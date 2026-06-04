Istoria românilor: Povestea documentului zidit în soclul statuii lui Ștefan cel Mare

Să dăm cuvântul cercetătorilor Arhivelor Naționale pentru a ne dezvălui povestea acestui document misterios: „Statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași este opera celebrului sculptor francez Emmanuel Frémiet. La 16/28 septembrie 1882, în condițiile în care lucrările la soclu erau deja avansate, s-a redactat un act care a fost încastrat în partea superioară a zidăriei. Un exemplar al acestui document, intitulat Actul comemorativ, se păstrează astăzi la Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale. La finalul secolului al XIX-lea, în spaţiul românesc, dezvelirea edificiului public se realiza cu mare fast, în cadrul unor serbări orchestrate de instituţiile statului. Evenimentul era consacrat printr-un act solemn, validat de semnăturile reprezentanților instituțiilor prezente. Era oficializată, în acest mod, relevanţa naţională a monumentului”.

Carol I, sub aripa marilor voievozi

Este și cazul monumentului din capitala Moldovei, nu? „Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare de la Iaşi a avut loc la 5/17 iunie 1883, în prezența autorităților locale şi guvernamentale, precum şi a Regelui Carol I. Actul de inaugurare s-a încheiat în două exemplare. Cel dintâi cuprinde semnăturile originale şi se păstrează la Arhivele Naţionale ale României. Exemplarul al doilea se păstrează, fragmentar, fără semnături, la Arhivele ieșene, fiind destinat inițial Primăriei Iași”. Alte detalii? „Documentul este ilustrat, în centru, cu imaginea statuii ecvestre susţinută de o compoziție vegetală, înconjurată de fântâni arteziene, asemeni unui parc sau loc de promenadă. Era o imagine care nu surprindea arhitectura zonei, ci, mai curând, plasa monumentul în veşnicie. Imaginea suveranului, Regele Carol I, este anturată de vechi și mari voievozi: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân şi Mihai Viteazul. Tabloul cuprinde şi o trimitere la unele secvenţe ale Războiului de Independență. Scopul era unul explicit, plasându-l pe Carol I în descendenţa simbolică a voievozilor medievali”.

Spuma țării

Imaginile sunt completate cu următorul text: „Astădi 5/17 Juniu anul una mie opt sute opt deci și trei, 1883, inauguratu s’a în Jassi statua marelui Erou și Domnu al Moldovei Ștefanu cel Mare, ridicată prin subscripțiuni naționale subt înalta protecțiune a Maiestății Sale Carol I, Regele României, și prin partiotica conducere a dlor Principe Grigorie M. Sturdza, Vasilie Alecsandri, Jacob Negruzzi, Scarlat Pastia, Alex. Stamatopulo, Nicu Gane. Faptu s’a rugăciunea de inaugurare de către Prea Sântia Sa Josif Metropolitul Moldovei și Sucevei, încungiuratu de înaltul cleru, er Consiliari ai tronului fiind d. J.C. Bratianu, Președinte al Consiliului de Miniștri și al Resbelului, D. G. Chițu, Ministru de Interne, D. Dem Sturdza, Ministru affaceriloru străine, D. P. S. Aurelianu, Ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice, D. N. Dabija, Ministru al Lucrărilor publice, D. J. Câmpineanu, Ministru al Domenielor, Agriculturei, Commerciului și Industriei. Prefectu al Județului Iassi D. Dem. Pruncul, Primaru al urbei Iassi, D. Leon Negruți. Luat’au parte la această serbare Delegațiunile Senatului și Camerei Deputaților, ale Înaltelor Curți de casațiune și de Compturi ale Armatei și ale tuturor Județelor. Semnat’am acestu actu făcutu în duplu și investitu cu Sigiliul Statului, din care unul s’a depusu în Archivele Statului, er altul s’a datu Muncipialității Iassilor.”

Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare de la Iaşi a avut loc la 5/17 iunie 1883, în prezența autorităților locale şi guvernamentale, precum şi a Regelui Carol I.

„Statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași este opera celebrului sculptor francez Emmanuel Frémiet.

La 16/28 septembrie 1882, în condițiile în care lucrările la soclu erau deja avansate, s-a redactat un act care a fost încastrat în partea superioară a zidăriei.

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