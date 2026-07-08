O româncă face istorie la Paris. Carina Giorgiu, admisă la doar 16 ani în elita baletului mondial

Reușita tinerei balerine reprezintă un moment important pentru baletul românesc și încununează ani de pregătire, disciplină și pasiune pentru dans.

O selecție dificilă

Vestea succesului a fost anunțată de Ambasada României în Franța, care a felicitat-o pe tânăra balerină și a evidențiat performanța obținută într-un sistem de selecție riguros.

„La doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris. Înzestrată cu un talent excepțional, dublat de seriozitate și disciplină absolută, Carina face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv”, a transmis Ambasada României în Franța.

În urma concursului, Carina a obținut primul loc și un contract care îi oferă perspectiva unei cariere pe termen lung în cadrul prestigioasei instituții franceze.

Povestea succesului Carinei Giorgiu

Povestea Carinei Giorgiu a început la București, când avea doar patru ani și a descoperit pasiunea pentru balet. Primele lecții le-a primit sub îndrumarea profesoarei Roxana Dinu, iar talentul său a fost remarcat încă din copilărie.

Între 4 și 11 ani, tânăra balerină a obținut numeroase clasări pe podium la competiții naționale și internaționale, construindu-și treptat un parcurs de excepție.

Ulterior, pregătirea sa a continuat alături de profesoara Lorelei Vișinescu Bari, care a susținut dezvoltarea artistică a tinerei și a îndrumat-o către competiții internaționale importante.

Un moment important în cariera Carinei a fost participarea la competiția Youth America Grand Prix, unde a câștigat premiul Hope Award. Performanța i-a adus invitația de a participa la audițiile pentru École de Danse de l'Opéra National de Paris, în mai 2022.

După o selecție riguroasă, Carina a fost admisă în celebra școală de dans a Operei Naționale din Paris, un pas esențial spre consacrarea în lumea baletului profesionist.

În aprilie 2026, adolescenta a impresionat publicul în calitate de solistă în spectacolul „Soir de Fête”, iar câteva luni mai târziu a primit confirmarea că va deveni membră a corpului de balet al Operei.

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Un vis devenit realitate

Carina Giorgiu spune că este inspirată de celebra balerină Sylvie Guillem și este pasionată, pe lângă dans, de nutriție. Spectacolul său preferat este „La Bayadère”, în versiunea coregrafică realizată de Rudolf Nureyev.

Contractul său la Opera Națională din Paris va înepe în luna august și îi oferă șansa unei cariere îndelungate în cadrul uneia dintre cele mai importante instituții de balet din lume, potrivit a1.ro.

Performanța Carinei Giorgiu este rezultatul unui parcurs început în copilărie și confirmă că talentul, perseverența și munca susținută pot deschide drumul către cele mai mari scene internaționale.