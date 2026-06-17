România are cea mai bună tânără sportivă din Europa. Performanță uriașă pentru Amalia Covaliu

Distincția recompensează anual performanțele excepționale ale sportivilor aflați la început de carieră și este considerată una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel continental pentru tinerii atleți.

Premiul a fost acordat în urma votului electronic al Comitetelor Naționale Olimpice 9EOC) participante la cea de-a 55-a Adunare Generală a EOC, desfășurată la Budapesta.

Ce spune Amalia Covaliu?

Campioană mondială de cadeți la sabie și multiplă medaliată la competițiile europene de juniori, Amalia Covaliu a impresionat atât prin rezultatele sportive, cât și prin discursul susținut în fața reprezentanților mișcării olimpice europene. Tânăra sportivă a vorbit despre pasiunea pentru scrimă, valorile pe care le-a dobândit prin sport și rolul esențial pe care familia l-a avut în formarea sa.

Amalia a dezvăluit că inspirația venită din partea familiei și din dorința de a urma exemplul fratelui său, Vlad Covaliu, care au reprezentat surse importante de motivație în carieră. Printre obiectivele sale se numără participarea la Jocurile Europene de la Istanbul din 2027 și calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, unde speră să concureze alături de fratele său.

Momentul premierii a avut o încărcătură emoțională aparte și pentru familia sportivei. În sală s-au aflat părinții săi, Irina și Mihai Covaliu. Mama sa, care îi este și antrenoare, a participat la Adunarea Generală a EOC, iar tatăl său, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a însoțit-o pe scenă.

Trofeul i-a fost înmânat de președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, și de președintele EOC, Spyros Capralos.

„Nu am avut emoții, am dorit să transmit încredere și pasiune în tot ceea ce fac. Am în spate familia și oamenii din scrimă care mă ajută și îmi alimentează visurile. Îmi doresc să le arăt tinerilor că prin muncă îți poți atinge obiectivele. Tot ceea ce învăț din sport reprezintă lecții care mă ajută și în afara planșei de scrimă. Mulțumesc Comisiei Sportivilor de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru nominalizare și personalităților din Mișcarea Olimpică Europeană care au crezut în mine. Am mai făcut un pas spre visul meu”, a declarat Amalia Covaliu, potrivit a1.ro.

Ediția din acest an a adus și o premieră în istoria competiției. Pentru prima dată, două sportive au încheiat votul la egalitate. Amalia Covaliu și atleta estoniană Allika Inkeri Moser au obținut câte 13 voturi, împărțind astfel prima poziție.

Pe lângă trofeu, Premiul Piotr Nurowski este însoțit de o bursă de formare în valoare de 15.000 de euro, destinată pregătirii sportive și dezvoltării profesionale.

Alți români premiați

Distincția a fost instituită în memoria lui Piotr Nurowski, fost președinte al Comitetului Olimpic Polonez, care și-a pierdut viața în tragedia aviatică de la Smolensk, în 2010. Premiul este acordat anual celor mai promițători tineri sportivi europeni din disciplinele de vară și de iarnă.

Până în prezent, singurul român care a mai câștigat această distincție este David Popovici, laureat în 2021. De asemenea, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat pe locul secund în ediția din 2012.

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