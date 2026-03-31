„Sacru și Profan” – concert prezentat de Corul Academic Radio

Programul exclusiv à cappella este conceput de dirijorul ansamblului, Ciprian Țuțu, ca o reflecție muzicală asupra modului în care experiența spirituală și cea cotidiană coexistă în viața omului. Inspirată și de ideea formulată de Mircea Eliade, conform căreia sacrul și profanul nu sunt lumi separate, ci două moduri de a trăi aceeași existență, selecția repertorială aduce în dialog lucrări ce explorează diferite fațete ale acestei relații: rugăciunea, contemplarea, natura, suferința, memoria și, în cele din urmă, transfigurarea.

Repertoriul serii reunește pagini semnate de compozitori ai secolului XX din spații culturale diferite – Ralph Vaughan Williams, Aaron Copland, Benjamin Britten, John Tavener, Randall Thompson ș.a., alături de compozitori români, precum Pascal Bentoiu, Alexandru Pașcanu și Corneliu Cezar. Prin această diversitate de stiluri și expresii, concertul devine o experiență sonoră intensă, în care vocile corale construiesc un arc expresiv de la introspecție la lumină.

În centrul programului se află ciclul „Sacred and Profane – Eight Medieval Lyrics” de Benjamin Britten, o lucrare ce pune în lumină conviețuirea dintre spiritual și lumesc în cultura medievală, alternând texte de inspirație religioasă cu poezii despre natură, iubire sau fragilitatea vieții.

Ca soliști, îi veți aplauda pe membrii ansamblului – Valentina Verlan, Camelia Cuzub, Simina Dragomirescu, Cristian Paraschiv, Mina Stavără, Cristian Ruja și Mihai Cârstea. La percuție vor evolua Cristian Paraschiv, Liviu Ofițeru și Ștefan Voicu.

Corul Academic Radio îl va avea din nou invitat la pupitrul de prezentator pe Ștefan Costache (realizator Radio România Muzical).

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvențele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

