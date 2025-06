Saxofonistul și compozitorul Will Vinson, invitat alături de Big Band-ul Radio România

Originar din Londra, Will Vinson s-a mutat la New York în 1999, este fondator al Trio Grande și a lansat 10 CD-uri ca lider/compozitor. A cântat în S.U.A., Canada, Marea Britanie, în aproape toate țările U.E., Australia, Noua Zeelandă, Thailanda, Brazilia, Columbia, Rusia, China, Japonia etc. „All About Jazz - New York” îl descrie pe Will Vinson ca un muzician ce interpretează „cu o forță implacabilă”. De la stabilirea în S.U.A., a cântat, a făcut turnee și/sau a înregistrat cu artiști precum Gonzalo Rubalcaba, Kurt Rosenwinkel, Ari Hoenig, Marcus Gilmore, Chris Potter, Kurt Elling, Lage Lund, Aaron Parks, Miguel Zenon's Identities și mulți alții.

Este fondator al Trio Grande, din care mai fac parte chitaristul Gilad Hekselman și bateristul/bassistul Nate Wood. Will a lansat 10 CD-uri ca lider/compozitor, printre care: It's For You (Sirocco Jazz, 2004), Promises (NineteenEight Records), The World (Through My Shoes), Stockholm Syndrome (Criss Cross Records) etc. În 2012, împreună cu basistul Orlando le Fleming și chitaristul Lage Lund, a format OWL Trio, al cărui debut în 2013 a fost salutat de critici și ascultători deopotrivă.

Un alt invitat special al serii de la Sala Radio va fi celebrul trompetist Alex Sipiagin, unul dintre cei mai creativi muzicieni ai scenei jazzului contemporan. Născut în Rusia și stabilit la New York în 1990 – după câștigarea Concursului Internațional Louis Armstrong – Alex Sipiagin a colaborat cu artiști precum Michael Brecker, Chris Potter, Eric Clapton și orchestrele Gil Evans, George Gruntz, Mingus Big Band, Thelonious Monk Big Band, Dave Holland Big Band etc. A înregistrat peste 15 albume ca solist și a participat ca invitat la numeroase proiecte conduse de cei mai importanți muzicieni ai scenei mondiale de jazz. Colaborările sale au fost încununate cu numeroase premii, inclusiv un Grammy.

Cu ocazia acestui concert, Editura Casa Radio readuce în atenția publicului albumul „Wind Dance”, la realizarea căruia au participat atât Will Vinson, cât și Alex Sipiagin. Astfel, la finalul concertului, Will Vinson, Alex Sipiagin și Simona Strungaru vor oferi publicului o sesiune de autografe pe acest CD, în foaierul central al Sălii Radio. Albumul „Wind Dance” reflectă un proiect muzical realizat de către Big Band-ul Radio și artiștii menționați, pe 9 februarie 2023.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.