Jurnalul.ro Cultură Muzica Regina muzicii latino se întoarce acasă! Turneul Shakirei poposește în Spania după 8 ani

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   21:00
Shakira revine în forță pe scenele spaniole

Vedeta columbiană Shakira va susţine mai multe concerte la Madrid în luna septembrie, în încheierea turneului ei mondial, marcând astfel revenirea artistei în Spania, ţară unde n-a mai cântat din 2018, a anunţat luni organizatorul de evenimente Live Nation, promotorul artistei în această ţară, potrivit AFP.

Până în acest moment au fost fixate şase date - 18,19, 20, 25, 26 şi 27 septembrie -, însă primarul capitalei spaniole, José Luis Almeida, a dat de înţeles în ultimele zile că artista, în vârstă de 49 de ani, ar putea susţine până la 10 concerte în total.

Shakira nu a mai susţinut concerte în Spania din 2018, cu câţiva ani înainte să facă publică, în 2022, despărţirea de fostul jucător de fotbal spaniol Gerard Piqué.


''Într-o lume plină de incertitudini'', spectacolul ei ''va celebra viaţa'' şi ''cultura latino'', a explicat, cu prilejul unei conferinţe de presă, promotorul Pino Sagliocco, preşedintele filialei din Spania a Live Nation, care nu a dorit să facă public costul acestui proiect.

Cu această ocazie, Live Nation, care organizează de asemenea 12 concerte în mai şi iunie în Spania a unui alt star latino, Bad Bunny, va ridica un ''stadion Shakira'', o construcţie temporară în sudul Madridului, cu o capacitate de circa 50.000 de locuri.

''Vom face lucrurile în stil mare'', a spus cu entuziasm Shakira într-un interviu publicat duminică de cotidianul El Pais, spunând că are ''o legătură indestructibilă cu Spania''.

Vedeta columbiană a demarat în februarie 2025 un turneu mondial intitulat ''Las mujeres ya no lloran'' (Femeile nu plâng), după albumul cu acelaşi nume care a fost recompensat cu un premiu Grammy.

Anul acesta, la începutul lunii martie, artista a strâns circa 400.000 de fani cu ocazia unui concert gratuit în Mexic. Urmează de asemenea să susţină un concert pe 2 mai pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro.

Vedetă planetară, Shakira, premiată cu patru trofee Grammy, a vândut peste 95 de milioane de discuri la nivel mondial de-a lungul carierei.

În noiembrie 2023, cântăreaţa columbiană a ajuns la un acord cu justiţia spaniolă pentru a evita un proces pentru fraudă fiscală.

În cadrul acestui acord prin care îşi recunoştea vinovăţia, artista a fost condamnată la plata unei amenzi de peste 7,3 milioane de euro.

AGERPRES

