Stephanie Radu și Alin Stoica, vocile României la Concerto di Natale – sub egida Papei Leone al XIV-lea

Printre vocile invitate în această ediție se află și artista română Stephanie Radu, apreciată pentru sensibilitatea și rafinamentul interpretării sale. Ea va interpreta două momente speciale „Regalo di Natale”, compoziția sa premiată, și „Gesu Bambino”, interpretată în duet cu celebrul tenor Alin Stoica. Cele două lucrări vor prinde viață alături de Orchestra Italiana del Cinema, sub bagheta maestrului Adriano Pennino, și de corul de copii Piccolo Coro Le Dolci Note.

Pentru Stephanie, prezența pe această scenă este o continuare firească a parcursului său artistic internațional. În 2024, ea a câștigat la „Concorso di Natale” Premiul pentru Măiestrie Tehnică Vocală, într-o competiție în care piesa „Regalo di Natale” a fost selectată din toată lumea, mai întâi în primele 16 semifinaliste, apoi în top 8 finaliste, iar în final printre cele 4 piese câștigătoare ale ediției.

„A cânta la Concerto di Natale nu este doar o încununare a muncii mele, ci o întoarcere la esență, acolo unde muzica devine rugăciune, iar emoția capătă formă. Să fiu una dintre vocile acestei ediții este o binecuvântare artistică, iar Roma… Roma rămâne orașul care mi-a deschis inima și mi-a scris, fără să știe, un capitol din destin. Există momente pe care nu le poți așeza în cuvinte, pentru că ele se spun singure, prin vibrația unei note, prin respirația unei pauze, prin tăcerea dintre aplauze. Pentru mine, acesta este unul dintre acele momente.”- Stephanie Radu

Un eveniment sub semnul tradiției și al binecuvântării

Așa cum este obiceiul pentru Concerto di Natale, pe 13 decembrie, artiștii, organizatorii și sponsorii vor fi primiți într-o audiență privată de către Papa Leon al XIV-lea – un moment de rafinament spiritual și un simbol al recunoașterii internaționale.

Concertul va fi transmis în prime-time, pe 25 decembrie, la postul italian Canale 5, unul dintre cele mai urmărite programe din Italia, fiind disponibil ulterior și pe platformele internaționale afiliate.

Stephanie Radu – un parcurs artistic remarcabil

Cu o activitate intensă și o prezență constantă pe scene internaționale, Stephanie Radu a concertat în peste 30 de țări, devenind un ambasador cultural de seamă al României. Laureată a peste 400 de premii în concursuri de canto clasic, muzică ușoară, balet și pian, artista se distinge prin versatilitate și disciplină interpretativă.

Este autoarea a trei volume, o figură activă în numeroase concerte caritabile și un manager cultural recunoscut prin proiectele dezvoltate în cadrul Stephanie Events. În 2024, a lansat conceptul unic „Visul”, un one-woman show în care textele, scenografia, coregrafia și construcția întregului spectacol îi aparțin integral, producție pe care a prezentat-o în 11 orașe din România, cu un impact emoțional și artistic major. În același timp, Stephanie este și speaker, fiind invitată la conferințe și evenimente culturale și educaționale. La Conferința Europeană de Psihiatrie – Galația 2025, artista a susținut un amplu referat despre impactul muzicii asupra psihicului uman, subliniind rolul artelor în vindecarea emoțională și în echilibrul interior.

Alin Stoica – o voce de referință a generației sale

Tenorul Alin Stoica, partenerul de scenă al Stephaniei Radu în duetul „Gesu Bambino”, este una dintre cele mai respectate și căutate voci masculine ale momentului. A fost prezent, cu mare succes, la Concerto di Natale în urmă cu doi ani, iar ulterior a fost invitat și în cadrul prestigiosului Concerto dell’Epifania.

Alin Stoica este prim solist al Operei Naționale București și singurul tenor român câștigător al premiului „Luciano Pavarotti”, distincție care îl poziționează în elita mondială a interpreților de muzică clasică. Cariera sa, spectacolele cu casa închisă și colaborările internaționale îl recomandă drept cel mai în vogă tenor român al momentului, un artist capabil să transmită emoție autentică și să atingă publicul printr-o expresivitate vocală rar întâlnită.

Despre Concerto di Natale

Concerto di Natale este unul dintre cele mai cunoscute și longevive evenimente muzicale internaționale dedicate Crăciunului, reunind artiști celebri, orchestre de renume și personalități ale lumii culturale și religioase.

Găzduit tradițional la Roma, concertul reprezintă un simbol al artei, păcii și unității.