Apare Registrul pășunilor

Noua lege are ca scop transparentizarea utilizării pajiștilor și asigurarea că fondurile europene și naționale ajung la fermierii care dețin cu adevărat animale și întrețin terenurile.

Potrivit noii legi, „se înființează Registrul electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor, gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) datele de identificare ale deținătorului/utilizatorului pajiștii, inclusiv codul unic de identificare al fermierului înregistrat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

b) forma de proprietate/deținere suprafață de pajiști;

c) durata contractului de închiriere/concesiune, după caz;

d) încărcătura de animale/ha pajiște;

e) datele de identificare a terenului, respectiv suprafața și blocul fizic”.

Modelul și conținutul Registrului electronic urmează să se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii care se va publica în Monitorul Oficial al României.

Persoanele fizice și juridice care dețin/utilizează suprafețe de pajiști vor avea obligația să declare, anual, la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia își au domiciliul/sediul social, între data de 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, datele necesare completării registrului electronic. Legea prevede și sancțiuni în cazul în care nu sunt declarate