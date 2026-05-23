O nouă luptă pentru Imunitate în această seară și o veste surprinzătoare pentru concurenți, la Survivor: ”la următorul Duel, una dintre fete va părăsi competiția”

Indiferent de ceea ce se află la capătul jocului, motivația concurenților este mereu la cele mai înalte cote. Aseară, fiecare dintre cei 10 a demonstrat acest lucru, însă lupta vitală se dă în doar câteva ore, când Survivor revine, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Andreea Munteanu și Maria Dumitru au fost finalistele jocului pentru rolul de Căpitani și au avut dreptul de a-și forma echipele. Andreea i-a ales pe Gabi, Gigi, Bianca Stoica și Bianca Giurcanu, iar formula s-a dovedit a fi una perfectă – câștigând cu un convingător scor de 10 la 3.

După victorie, a venit și vremea celebrării – hrană, mers în club și o seară departe de camp. Iar toate aceste activități se vor resimți, atunci când va veni dimineața și oboseala va fi mare: ”E liniștea dinaintea furtunii”, va puncta Bianca Giurcanu.

În ciuda bucuriei resimțite și a recompensei de ieri, toți au astăzi o miză clară – să câștige colanul de imunitate... Sau aproape toți! Gabi Tamaș va surprinde cu declarația lui: ”Eu nu trag la colan. Știți de ce? Vreau la Duel cu Luci, săptămâna asta”.

Dacă el pare decis că asta este ceea ce-și dorește, adversarul său nu pare hotărât: ”Mă pregătesc să văd ce decizie voi lua pentru acest joc de Imunitate, dacă o să mai trag sau nu”.

Va reuși vreunul dintre ei să obțină colanul și să-și asigure dreptul de a trimite pe cineva la vot? Mai ales că Adi Vasile va face un anunț care va da orice calcul făcut de dinainte la o parte: ”erați 14 concurenți, 7 foști Războinici și 7 foști Faimoși. Acum acel echilibru nu mai există – sunteți 10 concurenți, 4 băieți și 6 fete. Vreau să știți o regulă importantă – la următorul Consiliu Tribal și la următorul Duel, una dintre fete va părăsi competiția”.

Ce părere au ceilalți din trib despre discuțiile dintre Gabi și Lucian? Cine va câștiga diseară și cine va simți că e în pericol de eliminare? Cum va impacta faptul că băieții sunt în siguranță, strategia generală? Vedem în doar câteva ore!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹