Profesorul Dan Voiculescu: „Răul există pentru că omul este liber” – mesajul care a stârnit dezbateri puternice online

Într-o postare publicată pe blogul său, profesorul vorbește despre aparenta contradicție dintre existența răului și credința într-un Dumnezeu bun și atotputernic, explicând că libertatea omului este cheia înțelegerii acestei dileme.

„Dacă Dumnezeu ar elimina răul, ar elimina și libertatea autentică a omului”, transmite Dan Voiculescu, argumentând că binele nu poate avea valoare morală reală dacă nu este ales liber.

Textul face trimitere la învățăturile creștine și la ideea că omul este chemat permanent să aleagă între apropierea și îndepărtarea de Dumnezeu. Profesorul amintește inclusiv cuvintele lui Hristos: „Dacă voiește cineva să vină după Mine…”, accentuând faptul că Dumnezeu nu obligă, ci oferă libertatea alegerii.

Mesajul are și o puternică dimensiune umană și morală. Potrivit profesorului, încercările și suferințele vieții pot contribui la formarea caracterului și la maturizarea spirituală a oamenilor.

În final, Dan Voiculescu vorbește despre răbdarea și iertarea divină, afirmând că oamenii care fac rău se îndepărtează de Dumnezeu, însă au mereu șansa de a se întoarce spre bine.

Postarea a atras numeroase reacții în online, fiind distribuită și comentată de oameni preocupați de teme legate de credință, moralitate și sensul suferinței într-o lume aflată într-o permanentă criză de valori.