Thomas Anders de la Modern Talking & Band, show extraordinar la Oradea Arena: „România are un public minunat”

Cu peste 125 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Modern Talking a scris istorie în anii ’80 și ’90, cu hituri care au devenit imnuri pentru generații: “You’re My Heart, You’re My Soul”, “Cheri, Cheri Lady”, “Brother Louie”, “Atlantis is Calling” sau “Geronimo’s Cadillac”.

Publicul din Oradea va avea ocazia unică de a retrăi magia acestor melodii legendare, interpretate live de Thomas Anders într-un spectacol plin de energie, emoție și nostalgie.

„România are un public minunat și abia aștept să cânt pentru voi la Oradea. Va fi o seară de neuitat!”, a transmis Thomas Anders.

„Seria Legende în Concert aduce în România artiști care au scris istorie și care au emoționat generații întregi. Ne bucurăm să îl avem pe Thomas Anders pe scena de la Oradea Arena — un artist complet, cu o carieră fabuloasă și o conexiune specială cu publicul român.

Scopul nostru este să oferim spectacole de calitate, cu producții impecabile, care să reamintească oamenilor de perioada de aur a muzicii. Thomas Anders promite un show vibrant, cu toate hiturile Modern Talking, live 100%, o seară în care nostalgia se împletește cu eleganța și bucuria reîntâlnirii cu o legendă.”, a transmis Radu Groza, producător & organizator Legende în Concert.

Biletele sunt disponibile pe bilete.ro, Entertix.ro, MyTicket.ro și iabilet.ro, la următoarele categorii de prețuri (presale): VIP (500 lei), Categoria 1 (350 lei), Categoria 2 (250 lei), Categoria 3 (150 lei), Categoria 4 (99 lei).

