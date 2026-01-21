Thomas Hampson, „legendă vie” a scenei lirice internaționale, invitatul Filarmonicii George Enescu la primul dialog Talks re: Music & Beyond din acest an

Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Participarea la evenimentul Talks re: Music & Beyond este gratuită, dar cu înregistrare obligatorie, pe baza completării formularului de la acest link https://forms.gle/83bshWS98QA4k2iS8 . Locurile sunt limitate.

Tema dialogului – Voices Over Noises – rezonează profund cu parcursul său artistic, dedicat atât artei vocale, cât și experienței umane contemporane, precum și cu atenția acordată fiecărui cuvânt rostit sau cântat – în conversații, în predare, în repetiții, în concerte și în viață.

Discografia baritonului american Thomas Hampson cuprinde peste 170 de albume, cu multiple nominalizări și premii Gramophone Awards, GRAMMY, Edison Award și Grand Prix du Disque. Are în repertoriu peste peste 80 de roluri de operă, este profesor onorific la Universitatea din Heidelberg și membru onorific al Academiei Regale de Muzică din Londra În această stagiune, Hampson interpretează rolul titular în opera Nixon in China de John Adams la Opera din Paris, sub bagheta lui Kent Nagano. Ulterior în versiunea de concert alături de Boston Symphony Orchestra și Andris Nelsons la Boston Symphony Hall, Carnegie Hall și Tanglewood Festival. Prin proiectul „Song of America”, realizat în colaborare cu Biblioteca Congresului SUA, Thomas Hampson a devenit cunoscut drept un „ambasador” al cântecului american și a fost numit „legendă vie” de către James Billington, Directorul Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii.

Talks re: Music & Beyond este un proiect cultural lansat de Filarmonica George Enescu pentru a apropia spectatorii de universul interior al muzicienilor. Seria de dialoguri este menită să ofere publicului experiența unei pauze pline de semnificație, în care să descopere resursele marilor artiști ai scenei internaționale în a-și păstra claritatea, inspirația și reziliența, în muzică și dincolo de ea. Proiectul este inspirat din tema Stagiunii 2025-2026, Respiro, care invită publicul să găsească prin muzică un moment de liniște și prezență autentică, un refugiu de la zgomotul existențial în care trăim astăzi.