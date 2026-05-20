Turneu de recitaluri în 3 oraşe europene - Brâncuşi 150 Măiastra, cu clarinetistul Petru Pane şi pianista Oxana Corjos

Constantin Brâncuși (1876-1957), sculptor, pictor și fotograf este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului 20. Pionier al modernismului, Brâncuși a fost supranumit “patriarhul sculpturii moderne”. Aureola de artist a făcut ca viaţa şi creaţia lui sa se intersecteze cu cele ale marilor compozitori europeni ai vremii.

Recitalul Brâncuşi 150 „Măiastra” străbate această istorie, pornind de la Erik Satie - probabil cel mai apropiat companion muzical al sculptorului (lucrarea “Socrate” realizată în 1922 și aflată în colecția MoMA New York, îi este dedicată), continuând cu Milhaud, Fazil Say și ajungând la Messiaen, prin celebra piesă “Abisul păsărilor”. În centrul recitalului se află “Pasărea Măiastră” de Tiberiu Olah, una dintre cele mai frumoase piese scrise pentru clarinet solo, un omagiu adus personalității lui Brâncuși. Alegerea programului s-a bazat pe lucrări emblematice ale unor compozitori contemporani cu el, personalităţi cu care Constantin Brâncuși a interacționat, pe care le-a prețuit, i-au fost prieteni sau admiratori.

Program Muzical

Petru Pane – clarinet

Oxana Corjos – pian

Program:

• Erik Satie - Gymnopedie&Gnossienne

• Olivier Messiaen - Abisul păsărilor

• Darius Milhaud - Scaramouche

• Tiberiu Olah - Pasărea Măiastră *

• Fazil Say - Sonata pentru clarinet și pian

*Sonata pentru clarinet solo (1963) de Tiberiu Olah face parte dintr-un ciclu de cinci lucrări inspirate de sculpturile lui Constantin Brâncuși. Așa cum declara compozitorul într-un interviu, această lucrare „reprezintă melodia, monodia ca entitate, și tinde la crearea analogiilor cu zona păsărilor măiestre” – acele creaturi mitice din folclorul românesc, care au stat la baza ciclului de sculpturi “Măiastra”. Considerată una din cele mai reușite lucrări scrise vreodată pentru acest instrument și făcând parte din repertoriul obligatoriu al unor prestigioase concursuri, Sonata lui Olah întruchipează metafora zborului, a desprinderii de terestru.

Organizatori : ICR Istanbul, IRCCU Veneţia, Consulatul general al României la Salzburg

Partener cultural : The Culture Joy

Parteneri media : Radio România Muzical, Radio România Cultural, Pro Contemporania

BIOGRAFII

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 21 de ani are în palmares peste 15 Premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de peste 10 Orchestre Filarmonice de Stat.

Absolvent al colegiului „George Enescu” (clasa prof. Ovidiu Căplescu), în prezent este student la Universitatea Națională de Muzică București, secțiile clarinet (clasa conf.univ.dr. Emil Vișenescu) și dirijat orchestră (clasa maestrului Cristian Mandeal). De-a lungul timpului a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Fabio di Casola (Zürich), Florent Héau (Paris), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaž Močilnik (Frankfurt), Hermann Stepánsson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel).

Obține Premiul I la prestigiosul concurs de la Sofia „Sava Dimitrov International Clarinet Competition”, iar în anul 2022 câștigă Premiul I la concursurile „USA International Music Competition” (Atlanta), „Swiss International Music Competition” (Lugano), „Caneres International Music Competition” (Viena),Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală și Vocală (Oradea, România), „Birmingham International Music Competition”, „VCMA Vienna Competition” și „Euterpe Music Awards” (Berlin, 2023).

Petru Pane a debutat ca solist la vârsta de 14 ani, aub bagheta lui Ovidiu Bălan. De atunci și până în prezent a fost invitat alături de ansambluri precum: Camerata Regală, Orchestra Națională de Cameră Chișinău, Vratsa Symphony Orchestra, Orchestra Română de Tineret, filarmonicile din Cluj, Sibiu, Craiova, Oradea, Bacău, Pitești, Botoșani, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Brașov, Ploiești, cântând sub bagheta unor dirijori precum Cristian Mandeal, Gabriel Bebeșelea, Gheorghe Costin etc.

A susținut recitaluri la Berlin (Konzerthaus, Kleiner Saal), Atena (Parnassos Hall), Istanbul (Surreya Hall), Londra (Sala „George Enescu”), New York (Sala ICR NY) Hamburg (Tonali Hall), Veneția (Teatro ai Frari), Valencia (Palau de l'Exposició), Viena, Beijing și Berlin (sălile de concert ale ambasadelor), București (Ateneul Român), alături de pianiștii Andrei Licareț, Eva Garet, Oxana Corjos, Daniel Dumitrașcu etc.

În aprilie 2021, a susținut un prim turneu național în calitate de solist, cu Preludii dansante pentru clarinet și orchestră de Witold Lutosławski, turneu promovat de Institutul Polonez din București, continuând în următorul an ca solist al Concertului pentru clarinet și orchestră de Aaron Copland. De asemenea, este protagonist al turneului național „O harpă de poveste”, inițiat în 2020, alături de harpista Maria Bîldea și reiterat în anii următori alături de Adriana Cazacu. Activitatea sa interpretativă s-a extins din momentul în care a câștigat audiția pentru partida de clarinet din cadrul Orchestrei Române de Tineret, devenind, la numai 16 ani, cel mai tânăr suflător din istoricul orchestrei, alături de care s-a aflat pe mari scene: Festivalul „George Enescu” (2021, 2023), Young Euro Classic (Berlin, 2023) sau Festivalul Schleswig-Holstein, (Elbphilharmonie Hamburg, 2022).

Este câștigătorul burselor SoNoRo (Traunstein, 2022), „Career Project Prize” – Tizziano Rosetti Music Academy (Lugano, 2023), Tibor Varga Academy (Sion, 2023) și „Moștenitorii României Muzicale” (București, 2022, 2023, 2024), UNIMIR (2022,2024), Bursa de Excelenta UNMB (2024 și 2025) iar recent a realizat înregistrări speciale cu integrala sonatelor de Brahms pentru Radiodifuziunea Română.

În septembrie 2023 a concertat ca solist alături de Romanian Chamber Orchestra în Festivalul Internațional „George Enescu”, iar în ianuarie 2024 a interpretat formidabilul Concert pentru clarinet și orchestră de Aurel Stroe alături de Filarmonica din Sibiu, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Culturii Naționale. În anul 2025 au fost numeroase transmisii înregistrate de concerte și recitaluri la TVR Cultural si Radio România Muzical.

• În același timp, Petru Pane și-a început parcursul dirijoral, având deja succese in concerte publice, parcurgând un repertoriu bogat (Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Ceaikovski, Sibelius, Poulenc, Prokofiev, Ibert etc.). A dirijat orchestre precum: Orchestra Simfonică București, Ansamblul AdMusica, Berlin Symphonikers Orchestra, Orchestra Simfonia UNMB, Filarmonica Pitești . Deasemenea a avut ocazia de a dirija pentru prima dată pe scena Ateneului Român în ianuarie 2025, alături de Orchestra Română de Tineret.

A beneficiat totodată de îndrumari din partea lui Peter Stark (London Royal College), John Axelrod, Symeon Ioannidis (UdK Berlin). Obține în anul 2025 diploma de finalist la Berlin LWI și Bucharest Conducting Academy Award la Bucharest International Conducting Competition.

În prezent este student la dirijat orchestra pentru un an, la Mozarteum University Salzburg (clasa prof. Ion Marin și Alexander Drčar).

Oxana Corjos relevă prin fiecare apariție scenică un remarcabil talent muzical dublat de o tehnică pianistică desăvârșită. Crescând într-o familie de muzicieni, Oxana Corjos și-a însușit primele noțiuni muzicale din copilărie, studiind cu Ioana Minei și Ana Pitiș. A urmat apoi cursurile Universității Naționale de Muzică din București, unde a studiat cu maestrul Dan Grigore. A obținut premii importante la concursurile de la Roma (1991) și Barcelona (1986) iar în anul 1992, a fost distinsă cu Premiul „Cella Delavrancea” pentru activitate meritorie desfășurată în domeniul culturii. A apărut în numeroase emisiuni de radio și televiziune și a realizat înregistrări speciale pentru Radiodifuziunea Română cu lucrări de Bach, Mozart, Beethoven, Mussorgski, Debussy, R. Strauss, Prokofiev etc., unele dintre ele fiind preluate de Radiodifuziunea din Bruxelles.

Considerată una dintre cele mai importante prezențe pianistice ale generației sale, Oxana Corjos este printre puținii muzicieni români afirmați după 1990 cu o activitate concertistică de anvergură și un repertoriu impresionant – de la Bach și Mozart, ajungând la Rachmaninov și Ravel – fiind apreciată, în mod special, pentru interpretarea celor două concerte de Brahms.

În paralel cu activitatea concertistică, Oxana Corjos predă la Universitatea Națională de Muzică din București.

De-a lungul timpului, Oxana Corjos a avut prilejul de a colabora cu dirijori precum Cristian Mandeal, Emil Simon, Jan Stulen, Jin Wang, Ilarion Ionescu-Galați, Misha Katz, Petre Sbârcea, Adrian Sunshine, Gheorghe Costin, Ovidiu Bălan, Corneliu Dumbrăveanu, Cem Mansur, Nicolae Moldoveanu etc., susținând concerte alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, precum și cu cele mai reprezentative orchestre filarmonice din țară. Turneele în Elveția, Germania, Republica Moldova, Spania, Macedonia,

Italia au adus pianistei o serie de succese, publicul și critica de specialitate apreciind la superlativ prestațiile sale artistice, concertând în săli de prestigiu precum Tonhalle (Zürich), Auditorium Parco della Musica (Roma), Konzerthaus (Berlin), Palau de la Música (Barcelona), Surreya Hall (Istanbul), Sala cu Orgă (Chișinău), Ateneul Român (București) ș.a.

În ultimii ani, Oxana Corjos a concertat alături de Orchestra Română de Tineret și maestrul Cristian Mandeal, atât la Ateneul Român cât și la Academia “Santa Cecilia” Roma sau Konzerthaus Berlin. Totodată, a fost invitată să concerteze în deschiderea (2014) și închiderea (2016) Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană” precum și in concertul de deschidere al Festivalului „Gustav Mahler” de la Toblach (Dobiacco), în iulie 2015, a Festivalului „Alto Adige” în iulie 2018, iar în toamna aceluiași an deschide „Seria Enescu” la Londra cu un recital de succes. Colaborează constant cu Institutul Cultural Român cântând frecvent la Londra, Viena, New York, Istanbul, Veneția ,Chișinău, Berlin, Valencia.

În vara anului 2023 concertează la festivalurile de la Kassel și Berlin (YEC) alături de pianistul Cristian Niculescu și ORT. Recent s-a lansat CD-ul cu Concertul nr.2 de Johannes Brahms în compania Filarmonicii George Enescu sub bagheta lui Cristian Mandeal (casa de discuri EuroStar).