Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu neagă un conflict personal cu Bolojan: „Cred că nici el nu are ceva cu mine"

de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   21:45
Hepta/Sorin Grindeanu rupe tăcerea despre relația reală cu Ilie Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu are o relație personală proastă cu premierul Ilie Bolojan, însă îl acuză de „management prost” și de politici economice care au dus România în actuala situație economică.

„Nu vreau să amestec lucrurile personale cu cele politice. Eu n-am avut o relație personală proastă cu Ilie Bolojan. Nu am nici acum. Personală. Eu vorbesc de chestiunile politice”, a declarat Grindeanu, miercuri, la Adevărul.

Liderul PSD a respins ideea că ar exista tensiuni personale între el și premier.

„Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Eu v-am spus că n-am o relație proastă, personală. Nici cu unul, nici cu altul. Și cred că nici domniile lor cu mine”, a spus liderul social-democrat.

În schimb, Grindeanu a criticat activitatea guvernului condus de Bolojan și a acuzat PNL că încearcă să reducă influența PSD pe scena politică.

„Eu vorbesc de un management prost. Ca prim-ministru, a lui Ilie Bolojan, eu vorbesc de un faliment până la urmă al acestui mod de a conduce un guvern și politicile economice”, a afirmat liderul social-democrat.

Potrivit lui Grindeanu, Ilie Bolojan ar trebui „să iasă din această campanie electorală cu patru ani înainte de alegeri și să intrăm într-o zonă de dialog și să găsim o soluție. Asta e ceea ce-mi doresc. Dacă se poate”.

(sursa: Mediafax)

 

