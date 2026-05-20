România riscă blocarea PNRR dacă viitorul Guvern șterge măsurile lui Bolojan

Potrivit lui Mureșan, pentru a primi cele 8,4 miliarde de euro rămase din PNRR, este esențial ca Guvernul României să continue implementarea reformelor încă neîndeplinite, dar și să le păstreze pe cele deja realizate.

Astfel, dcă, după 31 august 2026 – termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată din PNRR -, Comisia Europeană constată că o parte dintre reformele deja implementate și pentru care au fost făcute plăți au fost anulate sau inversate, poate declanșa o procedură de reducere a finanțării.

„În funcție de numărul și importanța reformelor anulate, reducerea finanțării poate fi egală cu întreaga sumă aferentă ultimei tranșe din PNRR. Concret, dacă viitorul Guvern va acționa asupra reformelor implementate de Guvernul Bolojan, pentru care România a primit deja finanțare prin PNRR, există riscul pierderii de fonduri europene. Reformele din PNRR trebuie, așadar, să fie ireversibile”, avertizează Siegfried Mureșan.

Acesta mai spune că nu putem reduce risipa banului public pentru a putea primi banii din PNRR, iar apoi să revenim la vechile practici privind cheltuirea iresponsabilă a banului public.

(sursa: Mediafax)