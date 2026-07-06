Turneul Național Orgile României a început duminică, 5 iulie, la Catedrala Sfântul Iosif din București. Următoarele opriri sunt la Focșani, Alba Iulia, Bistrița, Deva și Constanța

„Bravo! Fantastic concert! Orga este singurul instrument care nu doar interpretează muzică, ci creează un câmp acustic în care omul începe să vibreze împreună cu spațiul”, a scris o spectatoare pe pagina de facebook a turneului.

Turneul continuă pe 6 iulie, ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică „Sfinții Apostoli Petru și Paul” din Focșani. Cei doi organiști vor mai concerta la Alba Iulia (10 iulie), Bistrița (11 iulie), Deva (14 iulie) și Constanța (19 iulie), în catedrale și biserici romano-catolice, evanghelice și greco-catolice.

Repertoriul, în aranjamente proprii pentru orgă la patru mâini, alături de piese solistice, cuprinde lucrări de Scott Joplin, André Stamm, Zsolt Gárdonyi, Charles-Marie Widor, Denis Bédard, Lefébure-Wély, Camille Saint-Saëns, Jean Langlais, Robert Schumann și John Rutter.

Toate concertele din această etapă a turneului au intrarea liberă.

După etapa de iulie, turneul continuă în toamnă, pe 29 septembrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș și pe 11 octombrie, la Ateneul Român din București.

ITINERARIU

6 iulie, ora 19:00 - Focșani, Biserica Romano-Catolică „Sfinții Apostoli Petru și Paul”

Str. Cuza Vodă nr. 38, Focșani, județul Vrancea

10 iulie, ora 18:00 - Alba Iulia, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”

Piața Cetății nr. 1, Alba Iulia, județul Alba

11 iulie, ora 17:00 - Bistrița, Biserica Evanghelică C.A. din Bistrița

Piața Centrală nr. 1, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

14 iulie, ora 19:00 - Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata”

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 30, Deva, județul Hunedoara

19 iulie, ora 19:00 - Constanța, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Pius din Pietrelcina” (Padre Pio)

Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 161, Constanța, județul Constanța

29 septembrie, ora 19:00 – Târgu Mureş, Palatul Culturii

Piața Victoriei nr. 1, Târgu Mureș, județul Mureș

11 octombrie, ora 11:00 – Bucureşti Ateneul Român

Str. Benjamin Franklin nr. 1–3, Sector 1, București

Orgile României este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

PROGRAM MUZICAL:

Scott Joplin – The Entertainer

André Stamm – Bach on the Orient Express

Lefébure-Wély – Sortie en mi bémol majeur

Charles-Marie Widor – Scherzo din Simfonia nr. 4 în fa minor, Op. 13 nr. 4

Jean Langlais – Pasticcio

Camille Saint-Saëns – Le Carnaval des animaux (selecțiuni)

Robert Schumann – Étude în si minor

John Rutter - Toccata in seven

Zsolt Gárdonyi – Mozart Changes

Denis Bédard – Scherzo din Sinfonietta

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Detalii pe www.orgileromaniei.ro

Spot video: https://youtu.be/X-7Qsa3kPIQ

Filmul ediției 2025: https://www.youtube.com/watch?v=kMAn_d3172U

Proiect cofinanţat de UCIMR

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Cu sprijinul: Fundaţia Mâine va fi mai bine, Fondul Cultura face bine

Partener de mobilitate: Animawings

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, YOKKO The Fashion Store

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Parteneri culturali şi organizatori locali: Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” şi Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice şi Patrimoniu, Biserica Romano-Catolică „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul” din Focşani, Centrul cultural Vrancea, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, Centrul Cultural palatal Principilor din Alba Iulia, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Primăria Municipiului Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata” Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural „George Coşbuc” Bistriţa, Palatul Culturii Bistriţa, Biserica Evanghelică C.A. din Bistriţa, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Pius din Pietrelcina” (Padre Pio) Constanţa, Palatul Culturii Târgu Mureş, Filarmonica de Stat Târgu Mureş, Filarmonica „George Enescu” Bucureşti

Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Muzical, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenţia de Carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari Digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei, Angelus TV, Enarmonia.

BIOGRAFII

Eduard Antal, organistul-titular al catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din București și managerul de proiect al Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, este o prezență activă în lumea muzicii clasice.

Eduard și-a obținut titlul de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB), sub îndrumarea profesorului și compozitorului Dan Dediu, cu teza intitulată „Cântul gregorian – sursă de inspirație în literatura organistică franceză a secolelor XIX-XX.” Anterior, a absolvit atât studiile de licență, cât și pe cele de masterat la aceeași universitate prestigioasă, specializarea orgă, beneficiind de expertiza profesorului Dan Racoveanu. Parcursul său academic reflectă o continuitate riguroasă atât în cercetarea muzicologică, cât și în cea interpretativă.

Eduard a reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest” și s-a evidențiat ca laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu” în anii 2019 și 2020, primind și prestigiosul premiu „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de orgă.

Recunoașterea performanțelor sale remarcabile a fost subliniată prin acordarea bursei de excelență din partea UNMB în 2018, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

Eduard a susținut recitaluri ca solist în diverse țări precum Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia, și în orașe importante din România, contribuind la promovarea muzicii de orgă într-un spectru internațional. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

Participând la festivaluri notabile la nivel național și internațional, precum SIMN, Festivalul Internațional de Orgă București, Organ Nights, Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, Eduard a confirmat abilitățile sale artistice și pasiunea pentru muzică.

Colaborările sale includ apariții ca solist alături de Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad, și numeroase colaborări cu Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, precum și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.

De asemenea, la începutul anului 2024, Eduard a fost bursier al Institutului Cultural Român la Paris, beneficiind de bursa „George Enescu” la Cité Internationale des Arts, care i-a oferit oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică internațională.

Eduard Antal continuă să îmbine virtuozitatea sa muzicală cu dedicarea pentru promovarea și dezvoltarea artei orgii, atât în România, cât și în străinătate. Mai multe detalii despre artist pe https://eduardantal.ro/

Maria-Luisa Antal (Andrici), născută în anul 1999 în Verona, Italia, a intrat în lumea muzicii la vârsta de 5 ani, când a început să studieze pianul la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași, unde a urmat toți cei 12 ani de studiu.

A terminat studiile de licență, specializarea orgă, la „Universitatea Națională de Muzică din București”, sub îndrumarea profesorului Dan Racoveanu. Din septembrie 2022 până în iunie 2024 a urmat ciclul de Master of Arts in Music Performance la Conservatorul din Lugano, Elveția, avându-l ca profesor de orgă pe Stefano Molardi. În prezent este studentă a aceluiași Conservator, urmând cursul Master of Advanced Studies. Începând cu anul 2024 ia parte la proiectul Turneul Național „Orgile României”, unde are ocazia să concerteze pe orgi importante din țara ei.

Parcursul artistic al Mariei Luisa a continuat să prindă contur printr-o pregătire muzicală constantă și participarea la numeroase olimpiade, masterclassuri, concursuri și festivaluri, atât la nivel național, cât și internațional.

A susținut concerte de-a lungul acestor ani în România, Germania, Italia, Elveția, unele dintre ele pentru strângerea de fonduri în sprijinul copiilor din Kenya.

Pe lângă formarea ei muzicală, Maria Luisa a dorit de mică să ajute prin talentul său și pe cei aflați în nevoi. Este promotoarea proiectului „Să dăruim iubire” care a luat naștere în anul 2009 cu scopul de a ajuta copiii din Deșertul Chalbi, Kenya.