Un chirurg și o asistentă, trimiși în judecată în Turcia pentru mită de 130 euro cerută unei paciente înainte de operație. Acum riscă 10 ani de închisoare

Cum a fost prinsă șpaga chiar în ziua intervenției

Cazul a ieșit la iveală la Spitalul de Educație și Cercetare Gazi Yaşargil din Diyarbakır, unde o tânără de 27 de ani, identificată în dosar cu inițialele A.A., urma să fie operată pentru corectarea urechilor „clapăuge". Potrivit anchetatorilor din cadrul Direcției de Combatere a Contrabandei și Crimei Organizate (KOM), femeii i s-a cerut, chiar în ziua operației, o sumă de bani cash, sub denumirea informală de „bani de bisturiu" — o practică ilegală, dar cunoscută în argoul local drept mită plătită direct personalului medical pentru a asigura o intervenție fără probleme.

Suma inițial pretinsă ar fi fost de 8.000 de lire turcești, însă în cele din urmă părțile ar fi convenit asupra unei sume de 7.000 de lire (130 euro). Ancheta arată că bancnotele fuseseră marcate în prealabil de autorități, iar banii au fost găsiți asupra asistentei, în buzunar, chiar în momentul flagrantului.

Ce spune rechizitoriul procurorilor

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul din Diyarbakır, medicul M.E. și asistenta R.Y.K. sunt acuzați de infracțiunea de „extorcare prin constrângere", iar procurorii solicită instanței pedepse de câte 10 ani de închisoare pentru fiecare dintre cei doi inculpați. Ancheta a pornit chiar în ziua operației, după ce pacienta ar fi semnalat autorităților solicitarea de bani.

Un martor-cheie în dosar este casiera spitalului, identificată cu inițialele G.K. Aceasta a declarat că toate costurile intervențiilor chirurgicale se achită exclusiv la casieria unității medicale, iar niciun medic sau asistentă nu are dreptul să încaseze bani direct de la pacienți.

Apărarea celor doi acuzați

Asistenta R.Y.K. neagă acuzațiile și susține o cu totul altă versiune a faptelor. Potrivit declarațiilor sale, ar fi găsit banii pe o masă din secție și i-ar fi luat asupra ei tocmai pentru a nu se pierde, cu intenția de a-i preda la casierie. Ea afirmă că a fost reținută de polițiști chiar în momentul în care se pregătea să facă acest lucru.

Medicul M.E. respinge, la rândul său, orice implicare în acest caz. Chirurgul susține că are un venit lunar de aproximativ 300.000 de lire turcești (5.567 euro) și că situația sa materială face imposibilă implicarea într-o astfel de faptă. El a mai declarat că nu avea cunoștință despre incident, că pacienților nu li se oferă niciodată prioritate în schimbul unor sume de bani și că toate plățile din spital se realizează exclusiv prin sistemul oficial de casierie, potrivit Mucadele Gazeti.

Ce urmează în acest dosar

Procesul urmează să lămurească dacă suma de bani găsită asupra asistentei reprezintă, așa cum susțin procurorii, o mită cerută cu bună știință de la o pacientă vulnerabilă aflată în pragul unei operații, sau, așa cum susține apărarea, un banal incident logistic în interiorul secției. Instanța va decide, pe baza probelor strânse de anchetatori — inclusiv a bancnotelor cu serii marcate — dacă cei doi angajați ai spitalului de stat se fac vinovați de infracțiunea de care sunt acuzați.