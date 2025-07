Turneul Național „Orgile României” revine în 2025 cu o ediție susţinută de tinerii organişti Eduard şi Maria-Luisa Antal intitulată L`amour

Ajuns la a VII-a ediție, turneul pune în valoare orgi istorice din biserici catolice, evanghelice şi pentru prima dată dintr-un institut teologic catolic, din orașe mari și localități mai puțin cunoscute, aducând în atenția publicului acest instrument esențial al muzicii sacre și clasice – în această vară la Bucureşti, Cisnădie, Deva, Bistriţa şi Iaşi.

”În pragul celei de-a șaptea ediții a Turneului Național Orgile României, suntem extrem de entuziasmați să ne reîntâlnim cu publicul nostru drag. Anul acesta venim cu o abordare muzicală proaspătă și diferită. Pentru acest an, am ales tema L’amour, inspirată din propria noastră poveste de dragoste, proaspăt căsătoriți fiind. Vor putea fi ascultate lucrări de o diversitate rar întâlnită într-un concert de orgă: arii celebre din opere, piese reper din literatura pianistică, dar și coloane sonore din musicaluri, adaptate toate pentru formula camerală la patru mâini.” spune organista Maria - Luisa Antal.

Purtând titlul L`amour, turneul propune, pentru prima dată, recitaluri la patru mâini, o formulă care îmbogățește repertoriul și aduce în prim-plan lucrări special scrise sau adaptate pentru acest tip de interpretare. Programul muzical traversează secole de creație, de la Wolfgang Amadeus Mozart și Gaetano Donizetti până la Edith Piaf și compoziții mai recente din repertoriul universal.

”Din experiența acumulată în edițiile anterioare ale turneului, dar și ale festivalului Cantus Ecclesiae, am învățat că orga este un instrument cu un potențial extraordinar, capabil să redea o paletă repertorială deosebit de variată. Ne dorim ca în acest an să aducem în fața publicului o latură complet diferită a orgii, una care nu a mai fost auzită în România, motiv pentru care turneul s-a extins și în locații noi, pentru a ajunge astfel la cât mai mulți dintre iubitorii muzicii de orgă. Mai multe nu vom dezvălui acum, dar vă asigurăm că ediția din acest an va fi plină de lucruri bune și frumoase, așa cum ne-a obișnuit turneul an de an. Merită să rămâneți aproape de noi pentru a afla din timp toate noutățile.” (organistul Eduard Antal)

ITINERAR:

12 iulie, ora 20:00 - Catedrala Sfântul Iosif, Str. General Berthelot nr. 19, Sector 1, București

14 iulie, ora 19:00 - Biserica Greco-Catolică „Immaculata”, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 30, Deva, județul Hunedoara 1

16 iulie, ora 19:00 - Biserica Evanghelică C.A. din Cisnădie, Str. Cetății nr. 1–3, Cisnădie, județul Sibiu

20 iulie, ora 19:00 - Biserica Evanghelică C.A. din Bistrița, Piața Centrală nr. 1, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

22 iulie, ora 19:00 - Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Str. Theodor Văscăuțeanu nr. 6, Iași

1 noiembrie, ora 19:00 - Basilica Papale San Paolo fuori le Mura, Piazzale San Paolo, Roma, Italia

9 noiembrie, ora 19:00 - Ateneul Român, Str. Benjamin Franklin nr. 1-3, Sector 1, București

PROGRAM MUZICAL Turneul Național:

Richard Wagner (1813–1883) – Bridal Chorus, WWV 75

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Là ci darem la mano

Franz Schubert (1797-1828) – Ständchen, D. 957 No. 4

Edvard Grieg (1843-1907) – Ich liebe dich, Op. 41 No. 3

Gaetano Donizetti (1797-1848) – Una furtiva lagrima

Franz Liszt (1811-1886) – Liebesträume No. 3 in A-flat major, S. 54

Johannes Brahms (1833-1897) – Intermezzo in A major, Op. 118 No. 2

Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893) – Swan Lake, Op. 20

Edward Elgar (1857-1934) – Salut d’amour, Op. 12

George Gershwin (1898-1937) – The Man I Love

Felix Mendelssohn (1809–1847) – Wedding March, op. 61

Alan Menken (n. 1949) – Beauty and the Beast / Belle

Edith Piaf (1915-1963) – Hymne à l'amour

Un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste.

BIOGRAFII

Eduard Antal, organistul-titular al catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din București și managerul de proiect al Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, este o prezență activă în lumea muzicii clasice.

Eduard și-a obținut titlul de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB), sub îndrumarea profesorului și compozitorului Dan Dediu, cu teza intitulată „Cântul gregorian – sursă de inspirație în literatura organistică franceză a secolelor XIX-XX.” Anterior, a absolvit atât studiile de licență, cât și pe cele de masterat la aceeași universitate prestigioasă, specializarea orgă, beneficiind de expertiza profesorului Dan Racoveanu. Parcursul său academic reflectă o continuitate riguroasă atât în cercetarea muzicologică, cât și în cea interpretativă.

Eduard a reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest” și s-a evidențiat ca laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu” în anii 2019 și 2020, primind și prestigiosul premiu „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de orgă.

Recunoașterea performanțelor sale remarcabile a fost subliniată prin acordarea bursei de excelență din partea UNMB în 2018, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

Eduard a susținut recitaluri ca solist în diverse țări precum Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia, și în orașe importante din România, contribuind la promovarea muzicii de orgă într-un spectru internațional. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

Participând la festivaluri notabile la nivel național și internațional, precum SIMN, Festivalul Internațional de Orgă București, Organ Nights, Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, Eduard a confirmat abilitățile sale artistice și pasiunea pentru muzică.

Colaborările sale includ apariții ca solist alături de Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad, și numeroase colaborări cu Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, precum și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.

De asemenea, la începutul anului 2024, Eduard a fost bursier al Institutului Cultural Român la Paris, beneficiind de bursa „George Enescu” la Cité Internationale des Arts, care i-a oferit oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică internațională.

Eduard Antal continuă să îmbine virtuozitatea sa muzicală cu dedicarea pentru promovarea și dezvoltarea artei orgii, atât în România, cât și în străinătate.

Maria-Luisa Antal (Andrici), născută în anul 1999 în Verona, Italia, a intrat în lumea muzicii la vârsta de 5 ani, când a început să studieze pianul la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași, unde a urmat toți cei 12 ani de studiu.

A terminat studiile de licență, specializarea orgă, la „Universitatea Națională de Muzică din București”, sub îndrumarea profesorului Dan Racoveanu. Din septembrie 2022 până în iunie 2024 a urmat ciclul de Master of Arts in Music Performance la Conservatorul din Lugano, Elveția, avându-l ca profesor de orgă pe Stefano Molardi. În prezent este studentă a aceluiași Conservator, urmând cursul Master of Advanced Studies. Începând cu anul 2024 ia parte la proiectul Turneul Național „Orgile României”, unde are ocazia să concerteze pe orgi importante din țara ei.

Parcursul artistic al Mariei Luisa a continuat să prindă contur printr-o pregătire muzicală constantă și participarea la numeroase olimpiade, masterclassuri, concursuri și festivaluri, atât la nivel național, cât și internațional.

A susținut concerte de-a lungul acestor ani în România, Germania, Italia, Elveția, unele dintre ele pentru strângerea de fonduri în sprijinul copiilor din Kenya.

Pe lângă formarea ei muzicală, Maria Luisa a dorit de mică să ajute prin talentul său și pe cei aflați în nevoi. Este promotoarea proiectului „Să dăruim iubire” care a luat naștere în anul 2009 cu scopul de a ajuta copiii din Deșertul Chalbi, Kenya.