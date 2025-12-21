VIDEO PREVIEW: “Clopote Cântă” colind în primă audiţie cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana DANIELA BUCŞAN în concertul Christmas Extravaganza din 17 decembrie

Tenorul Ştefan von Korch, coordonatorul şi gazda seriei Musical Extravaganza spune: «Colindul “Clopote Cântă” poartă în gingăşia sa însăşi esenţa Crăciunului: regăsim în el bogăţia spirituală a Naşterii Domnului, comuniunea dintre cer şi pământ şi candoarea copilăriei, minunat puse în armonii calde de Alexandru Mihail Burcă.»

Iar autorul piesei, pianistul şi compozitorul Alexandru Mihai Burcă evidenţiază: “liniştea sărbătorilor şi bucuria lucrurilor simple sunt cele care m-au inspirat şi pe care să le regăsească şi ascultătorii, odată ce vor primi în suflet acest dar muzical.”

Premiera absolută a piesei “Clopote Cântă” va fi darul special oferit publicului în concertul “Christmas Extravaganza” ce reuneşte eleganţa muzicii clasice, duioşia colindelor şi veselia cântecelor de iarnă de pretutindeni. Împreună cu solistul gazdă al seriei Musical Extravaganza, tenorul Ştefan von Korch, sopranele Oana Maria Şerban şi Daniela Bucşan, tenorul Andrei Mihalcea, baritonii Fang Shuang şi Lucian Petrean şi pianiştii Alexandru Mihai Burcă şi Marius Groza sunt cei care vor transforma seara într-o feeriei de sărbători, cu muzică de sezon de pe toate meridianele.

Stagiunea Musical Extravaganza cu noi concerte şi concepte artistice, apropie opera şi opereta de publicul de toate vârstele, după următorul program:

“O Sole Mio” – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

“Je T’Aime” – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

“Vivo per lei” – 24 februarie - Sibiu

„Caruso” – 4 martie – Sala Dalles

„Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

“Duelul Tenorilor” – 27 aprilie Craiova

„Olé, Torero!” – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

„Carmina Burana” - *prima lucrare integrală din stagiune* - 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău