VIDEO PREVIEW: “Clopote Cântă” colind în primă audiţie cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana DANIELA BUCŞAN în concertul Christmas Extravaganza din 17 decembrie

de Magdalena Popa Buluc    |    21 Dec 2025   •   22:40
Sursa foto: Christmas Extravaganza

Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Daniela Bucşan vor da glas unei frumoase ilustraţii de sezon, concretizate muzical sub forma unui emoţionat colind, pe 17 decembrie în concertul Christmas Extravaganza de la Sala Dalles. Piesa “Clopote Cântă,” semnată de îndrăgitul Alexandru Mihai Burcă, pe versurile Alinei Burcă, va fi interpretată, în premieră, în cadrul evenimentului ce încununează al doilea sezon al stagiunii Musical Extravaganza.

Tenorul Ştefan von Korch, coordonatorul şi gazda seriei Musical Extravaganza spune: «Colindul “Clopote Cântă” poartă în gingăşia sa însăşi esenţa Crăciunului: regăsim în el bogăţia spirituală a Naşterii Domnului, comuniunea dintre cer şi pământ şi candoarea copilăriei, minunat puse în armonii calde de Alexandru Mihail Burcă.»

Iar autorul piesei, pianistul şi compozitorul Alexandru Mihai Burcă evidenţiază: “liniştea sărbătorilor şi bucuria lucrurilor simple sunt cele care m-au inspirat şi pe care să le regăsească şi ascultătorii, odată ce vor primi în suflet acest dar muzical.”

Premiera absolută a piesei “Clopote Cântă” va fi darul special oferit publicului în concertul “Christmas Extravaganza” ce reuneşte eleganţa muzicii clasice, duioşia colindelor şi veselia cântecelor de iarnă de pretutindeni. Împreună cu solistul gazdă al seriei Musical Extravaganza, tenorul Ştefan von Korch,  sopranele Oana Maria Şerban şi Daniela Bucşan, tenorul Andrei Mihalcea, baritonii Fang Shuang şi Lucian Petrean şi pianiştii Alexandru Mihai Burcă şi Marius Groza sunt cei care vor transforma seara într-o feeriei de sărbători, cu muzică de sezon de pe toate meridianele.

Stagiunea Musical Extravaganza cu noi concerte şi concepte artistice, apropie opera şi opereta de publicul de toate vârstele, după următorul program:  

O Sole Mio” – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Je T’Aime” – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Vivo per lei” – 24 februarie - Sibiu

Caruso” – 4 martie – Sala Dalles

Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

Duelul Tenorilor” – 27 aprilie Craiova

Olé, Torero!” – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

Carmina Burana” -  *prima lucrare integrală din stagiune* - 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

 

 

 

 

 

