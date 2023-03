Nicu Covaci: „Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix”

Scandalul a fost vânturat de lumea artistică, a ajuns și la nivelul Ministerului Culturii, iar UCMR a avut o reacție prin care încearcă să justifice decizia. Protagonistul acestei situații aberante ne-a explicat dedesubturile cazului, dezvăluind în premieră că nu a avut și nu are nimic de împărțit cu regretatul regizor Sergiu Nicolaescu.

Legendarul artist este mai dezamăgit de faptul că s-a spus că umblă după pensie decât pentru faptul că nu a fost acceptat în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Nu că nu ar merita-o, dar scandalul a evoluat în direcția greșită. „Dragii mei. Nu am solicitat intrarea în UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul că această uniune nu acordă pensii, lucru pe care îl știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formală de la breasla din care fac parte, datorită celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR, pe care sper că le cunoașteți. Stimă”, a declarat Nicolae Covaci în exclusivitate pentru Jurnalul.

Primul examen picat într-o viață

Muzicianul a povestit și cum a decurs „examenul” de intrare în Uniune: „Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva. Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen. Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta”. Covaci a completat: „Oare câți dintre cei care au luat decizia asta a mai peste 100 de piese care au devenit șlagăre? Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau să fiu membru al acestei găști“.

Pricină începută în urmă cu zeci de ani

De fapt, acest „examen” pe care Nicu Covaci nu l-a trecut, deși a demonstrat că e tobă de muzică, este doar vârful aisbergului neînțelegerilor dintre Uniune și liderul trupei Phoenix. Rădăcinile conflictului sunt mai profunde și datează din vremea în care Covaci cerea să i se recunoască dreptul de autor pentru coloana sonoră a filmului „Nemuritorii”. Atunci, regizorul Sergiu Nicolaescu a folosit mai multe piese realizate de Nicu Covaci: „Strunga” (1974), „Mica țiganiadă” (1973), „Jocul timpului” (1972), „Pseudo-Morgana” (1972), „Lasă, lasă” (1974) și „Cocoșii negri” (1972).

În anul 2005, legendarul artist i-a dat în judecată pe producătorii și distribuitorii filmului „Nemuritorii”, cerând suma de 60.000 de euro ca drepturi de autor. În 2012, după mai mult de șase ani de judecare a cauzei, Tribunalul București a constatat prescrierea faptelor, ca urmare a faptului că a trecut prea mult timp de la realizarea filmului. Instanța l-a obligat pe Covaci să plătească suma de 6.000 de lei, contravaloarea expertului din dosar.

Nu a avut nimic cu Sergiu Nicolaescu

În tot acest timp - și vorbim de zeci de ani - s-a inoculat ideea că liderul Phoenix ar avea ceva de împărțit cu Sergiu Nicolaescu, că între cele două legende ale lumii artistice românești a existat o punte de netrecut. Nicu Covaci face acum lumină, pentru prima dată: „Eu îl apreciam și îl apreciez pe Nicolaescu. La ora aceea era singurul care reușea să facă filme. Ceea ce făcea el erau filme, în adevăratul sens: aveau energie, transmiteau. Nu e vina lui că am fost scos de pe generic. Cineva m-a scos. Eu n-am fugit. Eu m-am căsătorit și am plecat. Dar UCMR nu avea voie să mă pedepsească. Pentru că i-am numit jefuitori, s-au simțit jigniți și deranjați, și m-au pedepsit acum, la examen, ca atare nu am fost admis”, a spus Covaci pentru Jurnalul.

Acest lucru a fost confirmat de compozitorul Horia Moculescu, pentru Antena 3 CNN: „El a creat o antipatie, a vărsat și asupra Uniunii Compozitorilor nemulțumirile pe care le avea față de cinematografie. Conflictul lui a fost major cu Sergiu Nicolaescu. Uniunea a dovedit atunci cu documente că nu a primit de la cinematografie niciun ban revenind din drepturile de autor pentru Nicu Covaci. De ce? Pentru că exista o cutumă atunci nefericită. Nimic care ținea de interpretarea sau creația unui artist care părăsise țara în mod ilegal nu mai putea fi retribuit. Scandalul atunci s-a vărsat și asupra Uniunii, deși aceasta nu era parte în conflict. Normal era ca Nicu să își ceară scuze pentru ce s-a întâmplat atunci și astfel era primit cu brațele deschise. Și eu sunt pentru Nicu în Uniunea Compozitorilor, dar cu condiția să își ceară scuze”, a explicat Horia Moculescu.

Ministrul Culturii ia atitudine: ceva e putred

Așadar, niște scuze stau de fapt în calea faptului ca instituția Nicu Covaci să devină membru al unei instituții. Care probabil nu vor veni niciodată, având în vedere orgoliul liderului celei mai cunoscute formații românești. Asta chiar dacă în scandal s-a implicat - declarativ - și ministrul Culturii: „Am aflat, cu surpriză amară, că Nicu Covaci nu a luat examenul la UCMR”. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în fața publicului. Cred că undeva, ceva e profund greșit cu acest UCMR...”, spus Lucian Romașcanu, care a completat: „Nicu Covaci picat la examen, Nicu Alifantis refuzând politicos să intre în UCMR (tot cu examen...) spunând ironic-amar că nu îndeplinește condițiile cerute, Gheorghe Zamfir primit prin 2000 după nenumărate demersuri etc. etc. E clar că e ceva putred... Acum vorbim de UCMR, dar sunt exemple la fel de greu de explicat și în alte uniuni de creatori”, a reacționat ministrul Culturii.

În urma creatorilor de asemenea talie rămâne doar opera lor

Tânărul regizor Cristian Radu Nema, care a realizat filmul „PHOENIX - Povestea” și care stă zilnic în preajma lui Nicu Covaci, a tras concluzia amară: „În Alba Iulia, de 1 decembrie, am fost întrebat după proiecția filmului care mai este relația Covaci-Nicolaescu. Dacă s-a rezolvat, dacă mai sunt probleme. Am răspuns simplu: În urma unor creatori de asemenea talie, va rămâne doar opera lor. Va rămâne o creație cinematografică incontestabilă, respectiv o creație muzicală care nu va mai putea fi egalată. Toate celelalte aspecte umane vor fi acoperite de timp. Noi, românii, trebuie să le fim mereu recunoscători pentru moștenirea culturală primită. Din punctul meu de vedere, situația creată nu poate fi analizată în sine. E un nonsens să treci prin filtrul logicii ceea ce s-a întâmplat. Răspunsul e mult mai simplu, iar faptul că ne aflăm într-un amplu turneu național de promovare al filmului „PHOENIX - Povestea”, dedicat acestui fenomen, ne ajută să înțelegem situația: la Cluj, proiecția a avut loc în Cinematograful „Florin Piersic”. La Târgu Jiu, filmul va rula la Cinematograf „Sergiu Nicolaescu”. Așadar, Nicu Covaci ar trebui să fie nume de instituție, nu membru de instituție”.

Cum sună scrisoarea de refuz din partea UCMR

„Stimate domnule Nicolae Covaci,

Vă informăm prin prezenta că Biroul Secției de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România s-a întrunit în ședință și a analizat lucrarea scrisă pe care ați susținut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaților care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de dv. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR. În conformitate cu Statutul și Regulamentele UCMR, Biroul executiv a dispus informarea dv. cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR.

Nicolae Gheorghiță

Vicepreședinte UCMR"

Explicațiile unui nonsens

Uniunea Compozitorilor explică de ce nu a fost admis Nicu Covaci: „Cooptarea ca membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România este supusă exigenţelor profesionale statutare, convenite prin libera asociere a membrilor şi votate în cadrul Adunării Generale, susţine Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. În cazul tuturor candidaţilor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior muzical, dobândirea calităţii de membru al UCMR este supusă condiţiei statutare constând în promovarea unui examen de admitere, iar în cazul lui Nicolae Covaci examenul a fost organizat şi notat ca atare în cadrul Biroului de muzică jazz/pop. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România nu gestionează drepturi patrimoniale de autor. Această din urmă activitate este desfăşurată de către o altă entitate, UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, al cărui membru este şi Nicolae Covaci şi care-şi valorifică toate drepturile de autor în calitate de titular prin această instituţie. Apartenenţa sau nu la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România nu priveşte şi nu afectează existenţa sau recunoaşterea calităţii domnului Nicolae Covaci de autor şi de titular de drepturi de autor, mai arată UCMR.

Nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta – Nicolae Covaci

