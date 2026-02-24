Niculae Ionescu-Galbeni, „talibanul” politicii post-decembriste

Niculae Ionescu-Galbeni a urmat Liceul la „Mihai Viteazul” și în 1945 a intrat la Facultatea de Construcții din cadrul Politehnicii din București. Membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Național Ţărănesc (PNȚ) din 1946, a fost arestat în 1947, pe când era student în anul III, pentru activitate politică interzisă și condamnat la 5 ani de închisoare. Eliberat abia în 1955, după ce mai primise doi ani de pedeapsă administrativă, a lucrat pe șantiere, iar în 1964 s-a angajat la Institutul de Igienă și Sănătate Publică, Laboratorul de Radiații. Și-a completat studiile la Facultatea de Științe Naturale a Universității din București.

Dosarul „Himerele”

După perioada de detenție, Niculae Ionescu-Galbeni a păstrat legătura cu foști colegi de temniță și de idei. Ca participant al grupului din jurul lui Corneliu Coposu, care a continuat activitatea PNŢ în clandestinitate, a fost urmărit informativ de Securitate și chemat frecvent la anchete. În 1973, Securitatea a constituit dosarul de urmărire penală „Himerele”, având în frunte pe Corneliu Coposu, urmat de alți membri marcanți ai PNȚ. Dosarul a fost închis după doi ani, în perioada Conferinței de la Helsinki, Ceaușescu nedorind să iasă în lume cu încă un proces politic. Totuși, urmărirea informativă personală a continuat până în 1987, dublată de marginalizare socială permanentă.

Consilier personal al lui Corneliu Coposu

La 22 decembrie 1989, Niculae Ionescu-Galbeni a participat activ la reînfiinţarea PNȚ sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNŢCD). A îndeplinit funcția de consilier personal al președintelui Corneliu Coposu, iar în 1996, la Congresul al II-lea al partidului, a fost ales vicepreşedinte şi membru al Biroului Național de Conducere. După anul 2000, a devenit președintele Senatului PNȚCD. Niculae Ionescu-Galbeni a fost membru al Camerei Deputaților, din partea PNŢCD, între anii 1990-2000. Astfel, în legislatura 1990-1992 a fost membu în Comisia pentru echilibru ecologie și protecția mediului, în legislatura 1992-1996 în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții și vicepreședinte în Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul parlamentar al SRI, devenind președinte al acestei din urmă comisii în legislatura 1996-2000. Membru al Grupului parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat Civic-Ecologist, a fost vicelider al acestuia în perioada 1997-2000.

Doctrinar de frunte

„Domnul Niculae Ionescu-Galbeni împlinește anul acesta, în 24 februarie, 100 de ani! Ne reamintim că prin anii ꞌ90 era considerat principalul doctrinar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Unii, mai răutăcioși, îi ziceau «taliban», pentru intervențiile sale directe și fără menajamente față de derapajele din partid, dar pe un ton calm și civilizat. Cred că acest apelativ poate fi privit și ca titlu de glorie, căci domnul Galbeni nu s-a sfiit să taxeze erorile colegilor în materie de guvernare sau de comportament politic.”, apreciază Virgil Petrescu, prof. dr. ing. dip. HE-Delft. În continuare, pe firul amintirilor acestuia din urmă: „Aprecierile sale erau mai întotdeauna exprimate într-un limbaj academic, niciodată prin atac la persoană, ci doar asupra activității politice ale acesteia, ori pentru sublinierea și susținerea unor idei, în rezonanță cu doctrina PNȚCD, exprimate și de alți membri ai partidului.”

8.000 de pagini transcrise

Tot aici: „După neintrarea PNȚCD în Parlament în urma alegerilor din anul 2000, domnul Niculae Ionescu-Galbeni a propus o serie de măsuri politice în vederea redresării partidului, dar acestea fie nu au fost luate în considerație, fie doar bine apreciate, dar nepuse în aplicare. La inițiativa domniei sale, toate discuțiile și dezbaterile din ședințele organelor de conducere ale partidului din anii 1997-2000 au fost înregistrate, astfel încât doctrinarul Ionescu-Galbeni a dispus de peste 8.000 de pagini transcrise. Se gândea să le publice în calitatea lor de reale documente ale istoriei recente a României.” Și? „La solicitarea sa, am decis să contribui și eu la acel demers în privința selecției materialelor, dar mai ales sub aspect tehnic. La o sugestie a mea, acceptată de domnul Ionescu-Galbeni, s-a editat și un prim volum ca «argument» al lucrării. După mai mult de 15 ani de muncă intensă și discuții interpersonale adesea învolburate, lucrarea în patru volume, totalizând circa 2.000 de pagini - PNȚCD privit din interior, 1997-2000, a fost lansată la 25 octombrie 2023 în aula Bibliotecii Academiei Române, cu acordul directorului general al acesteia, domnul Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române.”

O carte pe făgașul istoriei

Acum, la sărbătorirea centenarului, personalitatea domnului Niculae Ionescu-Galbeni va fi pusă în valoare și printr-o nouă lucrare a domniei sale: „O viață pe făgașul țărănismului”. Din nou Virgil Petrescu: „Sperăm să fie pusă la dispoziția cititorilor interesați în cursul acestui an. Într-o primă formă, titlul acestui volum era O viață în politică, dar domnul Galbeni l-a modificat, considerându-l prea vag. Avea dreptate. La rândul meu, i-am recomandat mai multă precizie în formularea titlului, deoarece doctrina național-țărănistă a fost complinită conceptual cu elemente ale creștin-democrației. Aici, doctrinarul nostru a fost magistral: făgaș e un fel de drum, nu un popas sau un liman; deci, pe acest «făgaș» își pot face loc noi elemente de ordin politic și ideologic, precum cele aparținând democrației creștine, care și ea, ca politică, are o anumită evoluție. (...) Aș dori să cred că domnul Niculae Ionescu-Galbeni nu se va opri la acest viitor volum, ci va continua să scrie și să publice și alte lucrări privind interpretarea și precizarea unor concepte filosofice, așa cu va considera domnia sa, referitoare la doctrine politice trecute, prezente și, de ce nu, viitoare.”

100 de ani va împlini în 24 februarie 2026 Niculae Ionescu-Galbeni, profesor, om politic, memorialist.

Membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Național Ţărănesc (PNȚ) din 1946, Niculae Ionescu-Galbeni a fost arestat în 1947, pentru activitate politică interzisă și condamnat la 5 ani de închisoare.

La 22 decembrie 1989, Niculae Ionescu-Galbeni a participat la reînfiinţarea PNȚ (sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) și a îndeplinit funcția de consilier personal al președintelui Corneliu Coposu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹