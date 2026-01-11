Noul sezon ART SAFARI începe pe 26 martie! Din primăvara anului 2026, în Amzei 13!

În 2026, se marchează aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o expoziție-tribut, completată de alte expoziții retrospective de anvergură dedicate lui Nicolae Vermont, marelui poet Mihai Eminescu, Sergiu Celebidache și Octav Băncilă.

Programul expozițional al noului sezon

Pavilionul Muzeal. Vermont și farmecul Belle Époque

Perioada considerată cea mai elegentă din istoria României, redată prin tușele unui mare maestru al artei românești.

Pavilionul Istoric. R: Eminescu. Poetul rațional

Marele poet național, dintr-o perspectivă rațională, dincolo de manuale.

Pavilionul Contemporan. Felix Aftene. Jurnal

Expoziția este o incursiune autobiografică cu o profundă notă personală în universul unuia dintre cei mai apreciați artiști români contemporani. Fiecare lucrare este o pagină dintr-un jurnal vizual care vorbește despre trăiri, căutări, evoluție și dialogul continuu dintre artist și lume. Expoziția comprimă aspirații, sentimente, reușite, absențe, zboruri. Este o ocazie unică de a-l cunoaște pe Felix Aftene în profunzime și de a aprecia atât valoarea sa artistică, cât și capacitatea de a transforma auto-biografia într-o friză care să ne cuprindă pe toți, așa cum suntem astăzi.

Felix Aftene are o practică artistică intensă pe scena națională și internațională, explorând multiple medii de expresie: pictură, sculptură, pictură murală și new media. De numele său se leagă peste 60 de expoziții personale în muzee și galerii din România și din străinătate, lucrările sale aflându-se în colecțiile unor muzee importante din România printre care Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național Brukenthal și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.