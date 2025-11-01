Oamenii Dreptății - un spectacol despre oamenii care nu tac, pe 15 noiembrie, în Aula Politehnica București

Voci neconvenționale care spun povești personale vor urca pe scenă ca să arăte că dreptatea nu se apără doar în săli de judecată, ci și în viața de zi cu zi, prin felul în care reacționăm, ascultăm, alegem să nu tăcem.

Într-o lume în care nedreptatea se insinuează în felul în care vorbim unii cu alții, în deciziile publice și în lipsa de reacție a celor care ar trebui să ne apere, Oamenii Dreptății aduce adevărul pe scenă. Așa cum e: incomod, fragil, dar necesar.

Profesioniști din justiție, personalități publice, jurnaliști, activiști civici și artiști vor împărtăși povești care transformă neputința în acțiune și vulnerabilitatea în forță. Spectacolul îmbină storytelling-ul cu momente de teatru, film scurt, stand-up și muzică live, într-o seară deschisă celor care încă mai cred că adevărul și empatia pot schimba comunități.

Detalii și bilete pe Eventbook: https://eventbook.ro/program/oamenii-dreptatii

Cu un format menit să ne apropie din nou, după un an în care frica, polarizarea și oboseala au pus la încercare empatia, Oamenii Dreptății deschide conversații despre inegalitate socială și sărăcie, despre siguranța femeilor și dreptul la educație, despre ce înseamnă să faci jurnalism de investigație, despre etică, cultură și finanțări, migrație și multe altele.

Ana Mocanu, directoarea executivă a organizației civice Funky Citizens, vorbește despre civism și responsabilitate, iar Cristina Praz, expertă în comunicare și egalitate de gen la Centrul FILIA, despre violența de gen și urgența siguranței femeilor. Alin Capisizu-Cinca, avocat, aduce o reflecție despre integritate și dilemele unei profesii care atinge direct viețile oamenilor. Luiza Vasiliu, voce a jurnalismului de investigație, explorează fragilitatea și forța din spatele profesiei, iar Ruxandra Gîdei, creatoare de conținut cultural, vine cu o pledoarie pentru biblioteci și pentru libertatea lecturii ca formă de democrație, acolo unde poveștile scrise pot reaprinde conștiințe.

„Am simțit-o mulți dintre noi în ultimele luni - curajul de a spune lucrurilor pe nume devine uneori un act de rezistență. Totuși, în mijlocul acestor provocări, un lucru rămâne neschimbat: puterea poveștilor autentice care ne aduc mai aproape unii de alții, ne dau claritate, ne ajută să avem empatie și motivație să nu ne închidem în noi”, spune Doru Toma, inițiatorul spectacolelor Oamenii Dreptății.

Printre momentele artistice integrate în spectacol se numără și un fragment din „Aici, acolo, nicăieri – the Romanian Dream”, un performance despre muncitorii migranți veniți din afara Europei, semnat de Crista Bilciu, sau un fragment din „Alice în Țara Ferentari”, realizat împreună cu copiii din trupa de teatru a Studiourilor Ferentari, coordonați de Alexandru Fifea și Nona Șerbănescu.

Oamenii Dreptății - un spectacol care îți redă curajul să privești viața-n ochi. Se întâmplă pe 15 noiembrie, de la ora 19:00, în Aula Politehnica București. Biletele sunt disponibile pe Eventbook.

Oamenii Dreptății este co-finanțat de AFCN*, produs de Leaders for Justice, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România, Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer, Aqua Carpatica, Domeniilor Sâmburești și EDP Renewables.

*Spectacolul este parte din proiectul „Oamenii Dreptații. Povestitorii” și nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.