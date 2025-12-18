România câștigă teren pe piața internațională a filmului

Filmările pentru serialul internațional „Lost Paradise” (Paradisul pierdut), produs de Alain Goldman și Patrick Wachsberger, s-au încheiat recent, în România, unde producția a fost realizată integral în toamna acestui an. Succesul filmărilor confirmă revenirea marilor producții internaționale în România și capacitatea profesioniștilor locali de a susține logistic și artistic proiecte de anvergură globală. Astfel de colaborări demonstrează potențialul industriei românești de film și contribuie la promovarea imaginii României ca destinație de filmare de top în Europa Centrală și de Est. Această poziționare pe piața internațională a filmului aduce numeroase beneficii și actorilor români care sunt distribuiți în diverse roluri, în producțiile internaționale.

Potrivit criticilor internaționali, serialul „Lost Paradise” este unul dintre cele mai ambițioase proiecte europene ale anului, un serial care aduce în prim-plan o temă istorică universală, filmat în România cu o echipă internațională de top. Proiectul beneficiază de sprijinul Oficiului de Film și Investiții Culturale, prin intermediul programului de cash rebate.

Valentin Savu, managerul Oficiului de Film și Investiții Culturale, consideră că faptul că „Lost Paradise s-a filmat integral în România” arată cât de mult s-a schimbat percepția asupra țării noastre în ultimul an.

„Am reușit să închidem toate proiectele restante și să recâștigăm încrederea industriei - era pasul cel mai important pentru a merge mai departe. Astăzi putem vorbi despre un program funcțional, transparent și predictibil, care atrage producții importante. «Paradisul Pierdut» e doar unul dintre titlurile mari aflate în derulare, alături de alte proiecte majore, inclusiv din partea unui important studio american. România începe să fie privită din nou ca o destinație sigură și profesionistă pentru filmări”, spune Savu, amintind că perspectivele pentru anul 2026 sunt în creștere, studiourile internaționale exprimându-și constant interesul pentru România.

De asemenea, managerul Oficiului de Film și Investiții Culturale a explicat că apartenența noastră la rețelele EUFCN și AFCI ne-a ajutat mult. „Am învățat din experiența altor țări și aplicăm cele mai bune practici europene și internaționale. Platforma digitală a Oficiului a schimbat complet modul de lucru: producătorii pot încărca documentele online, își pot urmări dosarul în timp real și primesc răspunsuri în termene clare. Este, cred, una dintre cele mai deschise și accesibile platforme din Europa, construită tocmai pentru a oferi transparență și un dialog constant cu industria”, a adăugat Savu.

Noi oportunități de colaborare

Producătorul Alain Goldman a explicat, la finalul filmărilor pentru „Paradisul Pierdut”, că serialul este inspirat, într-o foarte mare măsură, de spiritul operei lui Isaac Bashevis Singer. „Prin intermediul ei, am vrut să readucem la viață pentru prima dată pe ecran o lume dispărută. Dar dincolo de profunzimea sa istorică și emoțională, este conceput și ca un thriller captivant, unul care va ține publicul cu sufletul la gură”, spune Goldman.

Filmările s-au desfășurat exclusiv în România, fiind coordonate de Razem Pictures, care a reunit o echipă amplă de profesioniști români. Serialul, o coproducție europeană cu Darren Aronofsky în rolul de producător executiv și Canal+ în calitate de partener de difuzare în Franța, este scris de Yehonatan Indursky și regizat de Alon Zingman, creatorii multipremiați ai seriei „Shtisel”. Acest serial dramatic, în opt episoade, urmează tradiția marilor epopei, precum Downton Abbey, împletind povești personale despre familii și dragoste pe un fundal politic și social puternic.

Acțiunea se petrece în Europa de Est, la mijlocul secolului al XIX-lea, și prezintă viața evreilor așkenazi, evenimentele care au dus la un pogrom împotriva lor și exodul masiv către Statele Unite al celor care au supraviețuit.

Beneficii pentru actorii români

Peste 40 de actori români au fost distribuiți în roluri secundare și episodice, iar departamentele de decoruri, costume, machiaj și echipamente tehnice au fost conduse de specialiști români. Colaborarea cu România este considerată de producători un real succes.

„Dezvoltăm acest proiect de cinci ani, iar aducerea la viață a acestei serii a fost o provocare extraordinară. Colaborarea cu echipele din România a fost o experiență excepțională. Profesionalismul, înțelegerea creativă și eficiența logistică a lor au făcut ca filmările noastre să se desfășoare remarcabil de ușor. Dincolo de asta, reactivarea programului de «tax rebate» din România a jucat un rol decisiv în alegerea noastră”, a declarat producătorul.

Acesta mai spune că producătorii sunt sincer recunoscători Oficiului pentru Film și Investiții Culturale pentru sprijinul și angajamentul lor în promovarea colaborărilor internaționale în cadrul industriei cinematografice românești.

Adrian Codoi, reprezentantul Razem Pictures, compania care a asigurat serviciile de producție ale proiectului în România, s-a declarat la fel de mulțumit de colaborarea cu România pentru această producție.

„Suntem onorați să participăm la realizarea acestui proiect prestigios european și extrem de fericiți că am reușit să îi convingem pe producătorii proiectului că România este locul cel mai potrivit să dea viață acestei povești captivante”, spune Adrian Codoi.

Programul de ajutor de stat (cash rebate) de 30% rămâne deschis în regim continuu și pe parcursul anului 2026, fiind gestionat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și oferind sprijin real producțiilor internaționale și românești care aleg să filmeze în România.

Regizorul Tudor Giurgiu așteaptă un nou premiu, la Rotterdam

„3 zile în septembrie”, cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, a fost selectat în secțiunea „Limelight” a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR). Selecția confirmă vizibilitatea internațională a cinemaului românesc și poziționează noul proiect al lui Tudor Giurgiu alături de unele dintre cele mai importante titluri ale cinematografiei actuale, într-unul dintre cele mai influente festivaluri de film din lume.

IFFR a ajuns la ediția 55, care se va desfășura în perioada 29 ianuarie - 8 februarie. Cu o medie de 275.000 de spectatori și peste 2.000 de profesioniști din industria filmului, provenind din mai mult de 100 de țări, IFFR este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, recunoscut atât pentru dimensiunea sa, cât și pentru relevanța sa artistică. Secțiunea Limelight a festivalului reunește filme premiate, succese de public sau titluri în avanpremieră semnate de autori consacrați. În 2026, aceasta va cuprinde producții precum Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, No Other Choice de Park Chan-wook, Dead Man’s Wire de Gus Van Sant, Silent Friend de Ildikó Enyedi și L’étranger de François Ozon, precum și filmul românesc 3 zile în septembrie.

